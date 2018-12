El comerç electrònic genera 53 milions de compres anuals a Catalunya

El comerç electrònic genera uns 53 milions de compres en línia a l'any a Catalunya, fet que suposa 2,9 lliuraments per segon, generant 39 milions de desplaçaments per portar els productes als llocs pactats amb els clients. Aquest és l'escenari que descriu l'estudi encarregat per la Generalitat que porta per títol Comerç en línia i mobilitat: orientacions cap a un model sostenible de Catalunya, que ha presentat aquesta setmana la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta.

L'estudi preveu que el volum de comerç en línia augmenti l'any que ve un 21,7% fins arribar als 64 milions de compres, segons un comunicat del departament d'Empresa. En concret, l'informe apunta que el 73% d'aquestes compres es lliuren a domicili, el 12% a l'oficina i el 15% es recullen en punts físics de proximitat. Dels 39 milions de desplaçaments que genera a l'any el comerç electrònic, el 15% requereix d'una segona visita i el 8,2% acaben en retorn.

Preguntats per les conseqüències dels lliuraments a domicili, un de cada tres compradors enquestats afirma ser conscient d'aquests efectes negatius per al medi ambient, la qualitat de l'aire i la logística. Conscient d'aquest problema, el departament d'Empresa de la Generalitat s'ha marcat com a objectiu per als pròxims anys fomentar un model de comerç sostenible creant més punts de recollida de productes. Així, es pretén que per al 2020 tots els municipis de Catalunya tinguin almenys un punt de recollida.