El comerç gironí espera una «bona campanya de Nadal» impulsada pel Black Friday

Els comerciants gironins esperen que la d'aquest 2018 serà una "bona campanya de Nadal". Des del gremi expliquen que la tendència s'ha recuperat els últims anys, i reconeixen que el Black Friday és un "bon trampolí" per poder tancar l'any amb xifres positives. Amb tot, el president del Gremi de Comerciants de Girona Centre, Josep Maria Noguer, deixa clar que molta gent aprofita les ofertes que es fan durant la setmana del Black Friday per fer compres de Nadal. "Ens ajuda a tancar l'any en positiu, però en part afecta a les vendes durant el desembre", concreta. Noguer també assenyala que cada vegada hi ha més comerços que combinen la venda presencial amb la d'internet, i alerta que, malgrat que encara no afecta molt dins el sector, els preocupa la falta de relleu generacional.

Optimisme entre els comerciants de Girona de cara a la campanya de Nadal. I és que les bones vendes del Black Friday, i la recuperació econòmica dels últims anys fan preveure al gremi acabar l'any amb bones xifres. "Si fa o no fa estarem com el 2017 o una miqueta per sobre", assenyala el president del Gremi de Comerciants de Girona Centre, Josep Maria Noguer. Tot i que a l'inici el Black Friday es va veure des del sector amb "cert escepticisme", Noguer reconeix que ara funciona com "un impuls" de cara a les vendes de Nadal.

Noguer també condiciona aquestes bones perspectives a la climatologia. "Si ens aguanta la el temps i no plou, aquesta època convida a sortir al carrer i mirar les botigues. Això ens ajuda", concreta. Un altre aspecte que afavoreix el petit comerciant són les llums de Nadal. En aquest sentit, Noguer deixa clar que són un "aspecte imprescindible" durant aquests dies per tal d'incentivar les compres. A més, recorda Noguer, el 70% dels visitants que s'acosten a Girona són de fora de la ciutat i molts d'ells són estrangers.

De fet, des del gremi insisteixen en què la promoció econòmica és "clau" per a poder seguir atraient visitants d'arreu del món. Actualment el turista francès és el que més gasta als comerços gironins, seguit dels anglesos i alemanys. Noguer reconeix que en aquest aspecte Girona "s'ha posat al dia" i ara és una ciutat que es coneix "cada vegada més" i atrau més als turistes que, per exemple, fa una dècada.



Internet, un complement



El president dels comerciants gironins explica que "com tot a la vida" el petit comerç també ha d'innovar. En aquest sentit, reconeix que cada vegada més negocis decideixen obrir la venda on-line per tal de satisfer "una demanda cada vegada més important". "Encara són pocs els que ho fan, però és veritat que aquesta és la línia a seguir", concreta.

Amb tot, Noguer deixa clara que "ara per ara és un complement". "La gent encara vol entrar, mirar i remenar, per això la botiga física i el tracte personal del comerciant és imprescindible", destaca.



Certa preocupació per la falta de relleu



El sector del comerç, diu Noguer, viu una renovació "constant". Si bé reconeixen que es tanquen negocis, la bona notícia és que "sempre se'n obren de nous i amb noves activitats". A més, celebren que cada vegada hi ha emprenedors amb idees més innovadores.

L'aspecte que més amoïna al gremi de comerciants, però, és la falta de relleu generacional. Com en altres professions com els carnissers o els forners, els comerciants veuen com cada vegada costa més que els fills segueixin la botiga dels pares. "La veritat és que costa, perquè la professió de comerciant és molt vocacional i requereix feina i dedicació", conclou Noguer.