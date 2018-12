La despesa en pensions arriba a la xifra rècord de 9.287 milions

La Seguretat Social ha destinat durant aquest mes de novembre la xifra rècord de 9.287,27 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, un 4,85% més que durant el mateix mes del 2017, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Aquesta taxa de creixement és semblant a la que es va registrar durant els tres darrers mesos. L'agost passat, les quanties derivades de la pujada de les pensions que es contemplaven als Pressupostos Generals de l'Estat del 2018 es van consolidar en nòmina.

La despesa global del conjunt de pensions va arribar a superar el 8% interanual a l'avantsala de la crisi (2008). Des de fa uns anys, la despesa anava creixent a un ritme pròxim o superior al 3%. Cal remuntar-se als anys 2013, 2012 i 2011 per trobar una taxa interanual de despesa en pensions superior al 4%.

Els pressupostos, que van entrar en vigor al mes de juliol, contemplaven un augment del 3% per a les pensions mínimes, de l'1,6% per a la resta de pensions i l'ampliació de la base reguladora de les pensions de viduïtat per als que no percebin una altra pensió pública del 52% al 56%.