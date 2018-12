Dos bessons d'Arbúcies llancen una plataforma pionera en la gestió de la taxa turística i els hostes

Cesc Sierra i el seu germà bessó, Toni, participen des del 2010 en la gestió de quatre habitatges familiars d'ús turístic a Arbúcies, on reben, principalment, viatgers internacionals durant l'estiu. L'experiència que en Cesc ha adquirit a través de la relació directa amb els hostes i la publicació dels allotjaments a canals de venda com Homeaway, Booking, Airbnb... fa que conegui molt bé com funciona l'activitat d'allotjaments turístics.

El mercat és ple de plataformes que permeten gestionar el lloguer d'allotjaments turístics, i els propietaris acostumen a fer servir diferents canals per rebre les reserves.

Cada canal de venda té la seva pròpia manera de gestionar reserves, i això fa que el propietari o gestor es trobi que finalment el control de reserves i la gestió d'hostes es complica.

GES4T és una plataforma web en gestió d'habitatges d'ús turístic que unifica totes les reserves rebudes des dels diferents canals de venda, a més de ser un assistent de check-in on-line. Té com a objectiu facilitar a propietaris i hostes la gestió del procés d'allotjament pel que fa al pagament de la taxa turística, el check-in on-line, que l'hoste pot fer prèviament al viatge, l'enviament de dades dels hostes a la policia i la verificació de la identitat d'aquests, gràcies a la col·laboració amb ICAR, empresa líder en validació de documents d'identitat. La peculiaritat de GES4T és que, tot i que hi ha altres empreses que ofereixen serveis similars, són pioners a englobar-los tots en una mateixa plataforma i donar així un servei integral al propietari d'habitatges turístics.



Canvis en la normativa



Les modificacions en la normativa turística i l'exigència creixent en el sector va portar els germans Sierra a crear una solució tecnològica que facilités als propietaris la gestió dels seus allotjaments, evitant així quedar fora del marc legal i ajudant-los a digitalitzar el tractament de dades dels seus hostes.

Aquesta idea es va materialitzar l'any 2017, quan es va recolzar en l'impuls de l'empresa Inventiva i Gestió TIC de Sabadell en la vessant tecnològica, i Cesc Sierra va acabar de dissenyar i desenvolupar l'eina que donaria lloc a l'aplicació web GES4T.

Enguany han iniciat l'activitat empresarial i han definit una marca corporativa amb l'assessorament del dissenyador Santos Olmo, transmetent confiança, tranquil·litat i proximitat. I amb la nova incorporació a l'equip de Juan Carlos Villalobos han reforçat la part tecnològica i l'entrada a mercat d'allotjaments turístics és ja una realitat.