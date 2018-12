L'empresari Enric Crous aspira a presidir la Cambra de Comerç de Barcelona per defensar els interessos empresarials i no entrar en qüestions polítiques, segons va expressar ahir en la roda de premsa de presentació de la seva candidatura: «L'economia s'ha de dedicar a l'economia», va dir.

«Són unes eleccions d'empreses, no unes eleccions polítiques. Sempre he defensat que els empresaris no hauríem de manifestar les nostres opinions polítiques», va sostenir Crous, i va agregar que ja tenen prou feina a crear riquesa i ocupació. Crous va defensar que la seva candidatura té una «absoluta vocació de servei» cap a la Cambra, les empreses i la ciutat de Barcelona.