Espanya finança ja amb deute tota la despesa

Espanya ha esgotat la seva font d'ingressos i passarà a finançar totes les despeses en què incorrin totes les administracions públiques només amb el deute que demana prestat, segons els càlculs realitzats pel Fòrum Regulació Intel·ligent i Institut Économique Molinari. Es tracta del Dia del Deute, la jornada a partir de la qual aquestes organitzacions han calculat que es buiden les arques de l'Estat, ja que les despeses executades a partir d'aquest dia són majors als ingressos recaptats per l'Estat al llarg de l'any. Així, el Dia del Deute suposa també que, a partir d'aquest moment, les administracions públiques usen només els diners prestats, és a dir, del deute, per poder fer front a totes les despeses planificades. Només Polònia, Romania, França i Portugal han arribt a aquest punt abans que Espanya, mentre que nou països membres no arriben al Dia del Deute.