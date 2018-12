JARC evita que les granges de vedells perdin 8.500 ? d'ajuts dels anys 2015-2020

L'associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya informa que les noves condicions per percebre els ajuts de la PAC en vaquí de carn de l'any 2015 van crear un clima d'incertesa sobre quina era la millor opció per mantenir el suport econòmic europeu. L'ampli estudi tècnic que ha elaborat JARC permetrà als seus associats gaudir d'un ajut sensiblement superior al d'altres ramaders, evitant-los una retallada mitjana de 8.500 euros en el període 2015-2020. Ahir al matí es va celebrar la jornada de la vedella de JARC Lleida, esdeveniment que va servir a l'associació per mostrar la seva preocupació per l'aturada de les exportacions de boví a Turquia, fruit de la important i sobtada devaluació de la lira turca a mitjan agost. Malgrat que aquest mercat es va obrir fa només un parell d'anys, el 2017 liderava les exportacions catalanes, canalitzant un terç d'aquestes, amb un valor de 27 milions d'euros. Els experts apunten que aquesta situació ha provocat una davallada del preu percebut pel ramader, que en la categoria de vedell creuat ha suposat una rebaixa de 100 euros per animal des de principi d'any. La jornada tenia com a principal objectiu establir les perspectives de futur del sector de boví de carn, on un dels temes centrals va ser l'impacte de la nova PAC en aquest col·lectiu ramader, amb l'objectiu d'evitar reduir el suport europeu.