JARC vol seguir usant coure en vinya mentre no hi hagi un substitut eficient

L'associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), va organitzar dijous a Vilafranca del Penedès una jornada per presentar l'aplicació mòbil (app) «Dosaviña», que té l'objectiu de reduir, de mitjana, un 30% l'ús de fitosanitaris en vinya, un repte comú per a tot el sector que actualment està en el punt de mira. L'acte va comptar amb més d'un centenar d'inscrits i també va servir per debatre altres qüestions com ara l'ús del coure en vinya. En aquest sentit, la cap sectorial de la vinya de JARC, Isabel Vidal, va anunciar en l'acte que la seva organització batallarà perquè se segueixi permetent l'ús de coure mentre al mercat no hi hagi un producte substitutiu eficient.

El clima d'incertesa que s'ha provocat des d'Europa i que l'Estat ha accentuat ha fet que no es renovin permisos per vendre productes fitosanitaris que contenen coure. Vidal va recordar en la jornada que cada estat membre pot decidir aplicar una moratòria en aquest producte, però que Espanya, de moment, no s'ha manifestat al respecte, cosa que, en conseqüència, ha provocat que diferents cases comercials hagin deixat de renovar l'autorització en productes fitosanitaris que contenen aquest element.

Tot això ha generat una preocupació creixent entre els viticultors pel paper fonamental que té el coure, tenint en compte que en anys humits com aquests, sense el coure, el míldiu (malaltia produïda per fongs) podria haver acabat amb tota la collita, va explicar Vidal. Per tot plegat, Vidal exigeix al Ministeri que acabi amb aquesta incertesa i que faciliti la continuïtat d'aquests productes al mercat.