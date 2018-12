El maneig del sòl, factor clau per poder aconseguir un equilibri mediambiental

El Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya va organitzar dijous a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) la jornada tècnica «El maneig del sòl: el gran oblidat de l'agricultura intensiva?». Segons els organitzadors, «el sòl sovint és l'element menys considerat pel tècnic dins de tots els actors que conformen una producció agrícola». «Considerar el maneig del sòl com una eina per millorar productivitats presents i futures passa per un bon coneixement de la qualitat física, química i biològica d'aquest», consideren. Per això, la demarcació de Girona del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals va organitzar una jornada especialitzada integrada per diferents ponències, que va comptar també amb el lliurement del Premi al millor Projecte de Fi de Carrera (PFC) del Grau d'Enginyeria Agroalimentària de l'Escola Politècnica Superior de la UdG.

La jornada va servir per reflexionar sobre la importància del maneig del sòl i plantejar els principals problemes que incideixen en aquest àmbit. Des de l'organització afirmen que «volem continuar optimitzant les produccions agràries, en tant que cal alimentar la població, sense afectar la salut dels nostres sòls». «Per aquest motiu, volem donar a conèixer nous conceptes i noves idees als tècnics que han de prendre les decisions al camp per fer-ho possible», indiquen.

La jornada va consistir en una presentació i tres ponències per part de tres experts del sector. La primera ponència, Restaurar la biodiversitat del sòl per restaurar l'agricultura, va anar a càrrec de la doctora en ciències i investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Pilar Andrés. A continuació va ser el torn de l'enginyera tècnica agrícola d'Agroassessor Consultors Tècnics SL., Nuri Madeo, amb la conferència Agricultura orgànica com a eina de millora del sòl: de Catalunya fins a Austràlia. La tercera i darrera ponència va estar protagonitzada per l'investigador de la Fundació IRTA-Mas Badia, Francesc Domingo, centrada en els Efectes en el sòl i el cultiu de les aplicacions de dejeccions ramaderes en cultius extensius; estudis a les comarques gironines. Francesc Domingo ressalta que el maneig del sòl és imprescindible pel medi en general: «Incrementar el carboni del sòl, a partir de matèria orgànica, és una de les maneres de mitigar el canvi climàtic, ja que reduïm el CO2 de l'atmosfera», indica. A més, creu que cal cuidar el sòl perquè pugui tenir més quantitat d'aigua i evitar que les plantes tinguin estrès hídric, ja que això «permet adaptar-nos als efectes del canvi climàtic presents»; i a més, potenciant el maneig es pot «tenir un sòl ric en nutrients favorable als cultius».

Domingo va parlar dels efectes de les aplicacions de les dejeccions ramaderes (fems i purins) sobre els cultius, fet que afavoreix la productivitat però també la salut del sòl amb «l'increment de nutrients, la creació del carboni orgànic, l'evolució de les característiques físiques, com la porositat i l'estructura, a partir d'assajos realitzats a llarg termini». Segons l'investigador d'IRTA-Mas Badia, centre que estudia sobretot cultius extensius, com cereals i blat de moro, i pomeres, «els efectes del sòl són acumulatius però lents, tant en termes de degradació com de millora de qualitat». Domingo conclou que «aconseguir fer un maneig agrícola adequat de les dejeccions ramaderes i del sòl, contribueix a fer que l'agricultura sigui sostenible en el temps».