La meitat de llars amb internet alerten que el seu proveïdor ha apujat el preu

Gairebé la meitat de les llars de l'Estat espanyol amb un contracte de banda ampla fixa van veure com la factura del seu proveïdor d'internet li apujava el preu de la quota, segons les dades conegudes de l'última edició del Panell de Llars que publica la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

El 29% d'aquestes llars va reconèixer que l'augment de preu es va justificar per unes millores dels serveis contractats. Tot i això, el 82% dels clients que coneixia el motiu de l'increment de la quota han dit que haguessin preferit mantenir el preu anterior i no beneficiar-se de millores en el servei, com per exemple més dades per al telèfon mòbil o més minuts de trucades.

El panell també explica que, entre les llars que van experimentar la pujada de les seves tarifes, un 45% va contactar amb el seu operador-proveïdor però no va aconseguir lliurar-se de l'increment del preu.