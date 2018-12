Reclamen una millora de les condicions laborals de la pagesia

Unió de Pagesos va proposar aquest dimarts un seguit de mesures per millorar la propera campanya agrària en una reunió amb el conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, la consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, organitzacions agràries, sindicats de treballadors i alcaldes diversos del Segrià.

El sindicat va fer una valoració positiva de la iniciativa del Govern de preparar la campanya agrària amb antelació, ja que aquest fet permet aportar propostes concretes per part de tots els actors que hi intervenen i gestionar-la en les millors condicions. Unió de Pagesos va defensar en la trobada que els treballadors agraris tinguin els mateixos drets als subsidis de desocupació que la resta dels que formen part del règim general, factor que afavoriria l'interès dels treballadors per a les feines del camp. Una altra qüestió proposada pel sindicat de cara a la propera campanya és l'establiment d'un sistema de foment i incentius a la contractació de temporers d'una forma més generalitzada per als que formin part dels grups establerts en els col·lectius i per als que participin en determinats programes. El sindicat també va proposar l'obertura d'una línia d'ajut per a nous allotjaments per tal de donar sortida a les necessitats dels treballadors temporers.