Sánchez treu 3.000 milions del fons de les pensions per abonar les pagues extres

El Govern: «Al desembre hi ha una necessitat de finançament». e.p.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha fet una disposició de 3.000 milions d'euros del Fons de Reserva de la Seguretat Social per a l'abonament de la paga ordinària i extraordinària de les pensions en el mes de desembre.

En un comunicat, el Govern explica que aquest any s'ha acudit en aquesta única ocasió a la coneguda com a «guardiola de les pensions» per dotar de liquiditat a la Seguretat Social. Després de la disposició d'aquest divendres, el Fons de Reserva arriba a 30 de novembre els 5.043,15 milions d'euros, el 0,43% del PIB (preu d'adquisició i 5.060,49 milions d'euros a valor de mercat).

L'executiu afirma que al mes de desembre per la Tresoreria General de la Seguretat Social es produeix una «important necessitat de finançament» per fer front a l'abonament les dues mensualitats, ordinària i extraordinària, de pensions de la Seguretat Social. Aquesta circumstància eleva el cost de la nòmina del final de l'any a 18.321.000 d'euros.

Atès que durant el 2018 només s'ha acudit un cop al Fons de Reserva, se situa com l'any en què menys recursos s'han utilitzat de les reserves del sistema en els últims sis anys, segons destaca el Govern.

El primer any de disposició, 2012, es van retirar 7.003.000 d'euros; l'any 2013 es va disposar de 11.648.000 d'euros; el 2014, de 15.300 milions d'euros; el 2015, de 13.250 milions d'euros; el 2016 es va disposar de 20.136.000 d'euros i el 2017, de 7.100 milions d'euros.



Puigneró buscarà nova data

Per la seva banda, el conseller d'Administració Pública, Jordi Puigneró, es va comprometre ahir a presentar en els pròxims dies una proposta als sindicats que faci possible la desconvocatòria de la vaga prevista a la Funció Pública per al 12 de desembre, segons va assegurar CCOO.

Puigneró va avançar que està treballant en la redacció d'aquesta proposta durant una curta trobada que va mantenir ahir amb representants de CCOO i UGT, convocants de l'aturada del 12-D. Un grup de delegats sindicals es va concentrar ahir davant la seu del departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, després de realitzar una assemblea, i va aconseguir després entrevistar-se amb el conseller.

«El conseller s'ha compromès a fer arribar una proposta en el procés de mediació. Esperem la proposta», va apuntar el sindicat en un comunicat.

El sindicat va assegurar també que segueix treballant «per l'èxit de la vaga general del 12 de desembre en els serveis públics de la Generalitat», però que «no renuncia» a la via d'aconseguir les seves reivindicacions a través d'un acord.