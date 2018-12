Els comerciants gironins esperen una «bona campanya de Nadal»

Els comerciants gironins esperen que la d'aquest 2018 serà una «bona campanya de Nadal». Des del gremi expliquen que la tendència s'ha recuperat els últims anys i reconeixen que el Black Friday és un «bon trampolí» per poder tancar l'any amb xifres positives. Amb tot, el president del Gremi de Comerciants de Girona Centre, Josep Maria Noguer, deixa clar que molta gent aprofita les ofertes que es fan durant la setmana del Black Friday per fer compres de Nadal. «Ens ajuda a tancar l'any en positiu, però en part afecta les vendes durant el desembre», concreta. Noguer també assenyala que cada vegada hi ha més comerços que combinen la venda presencial amb la d'internet, i alerta que, malgrat que encara no afecta molt dins el sector, els preocupa la falta de relleu generacional.

En tot cas, l'optimisme és la tendència entre els comerciants de Girona de cara a la campanya de Nadal. I és que les bones vendes del Black Friday i la recuperació econòmica dels últims anys fan preveure al gremi acabar l'any amb bones xifres. «Si fa no fa estarem com el 2017 o una miqueta per sobre», assenyala el president del Gremi de Comerciants de Girona Centre. Tot i que a l'inici el Black Friday es va veure des del sector amb «cert escepticisme», Noguer reconeix que ara funciona com «un impuls» de cara a les vendes de Nadal.

Noguer també condiciona aquestes bones perspectives a la climatologia. «Si ens aguanta el temps i no plou, aquesta època convida a sortir al carrer i mirar les botigues. Això ens ajuda», concreta. Un altre aspecte que afavoreix el petit comerciant són les llums de Nadal. En aquest sentit, Noguer deixa clar que són un «aspecte imprescindible» durant aquests dies per tal d'incentivar les compres. A més, recorda Noguer, el 70% dels visitants que s'acosten a Girona són de fora de la ciutat i molts d'ells són estrangers.