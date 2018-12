Foment anuncia una inversió de 85 milions a les carreteres catalanes

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va anunciar una inversió de 85 milions en contractes de conservació de carreteres per a Catalunya i va recordar que, al setembre passat, van autoritzar contractes de conservació integral de carreteres per més de 50 milions a Barcelona i Lleida. Ábalos, que va posar aquest anunci com una altra mostra més del compromís del Govern amb Catalunya, va afirmar que, a principis de 2019, se signarà el conveni amb Adif sobre les actuacions a les vies del ferrocarril a Badalona per millorar i mantenir els tancaments d'aquestes vies.

El ministre va mantenir una reunió de treball amb l'alcalde de Badalona, el socialista Álex Pastor, i va assegurar ser «plenament conscient del dèficit d'inversions que pateix Catalunya». La nova inversió de 85 milions se suma a la realitzada al mes de setembre passat, en què es van autoritzar contractes de conservació integral de carreteres per més de 50 milions d'euros a les províncies de Barcelona i Lleida.

En relació amb el conveni amb Adif, el ministre va afirmar que agilitzarà la seva tramitació de cara a les actuacions en les vies del ferrocarril a Badalona, per millorar i mantenir els tancaments d'aquestes vies i començar a treballar com més aviat millor, pel que s'ha acordat que se signarà a principis de 2019.

A més, el ministre de Foment va assenyalar que s'avançarà en el projecte de millora de l'estació de ferrocarril de Badalona, dotant-la de més accessibilitat i orientant-la de forma clara cap a la intermodalitat necessària per als propers anys.