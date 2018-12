Les serradores catalanes alerten de la pèrdua de llocs de treball

El pati de la serradora Boix, a Puig-reig, està pràcticament desert. Una imatge gairebé insòlita a la serradora més gran del país. Malgrat que a Catalunya el 60% del territori és superfície forestal, les serradores d'arreu del Principat no tenen fusta per treballar i aquesta situació pot posar en perill fins a 100 llocs de treball. Segons han assegurat diverses empreses, les causes que expliquen aquesta falta de fusta són, d'una banda, les barreres burocràtiques del Departament de Territori a l'hora de donar permisos per tallar fusta i, principalment, el fet que els operaris forestals treballen amb maquinària obsoleta que no els permet ser competitius. Agricultura estudia ara la manera d'augmentar la línia d'ajuts perquè els treballadors forestals puguin millorar la seva maquinària.

Sense atendre la demanda

A Celrà hi ha l'empresa especialitzada en el sector forestal, Sala Forestal S.L. El seu propietari, Pere Sala, ha explicat que no tenen suficient material per fer front a la demanda de l'hivern. Normalment, gestionaven i comercialitzaven unes 70.000 tones de fusta (10.000 en forma de biomassa i 60.000 de fusta per a altres activitats). «Ara mateix estem al 80%, és a dir, amb unes 50.000 tones. No podem atendre la demanda», explica Sala.

Això, diu, podria tenir conseqüències a curt termini per a la plantilla d'una vintena de treballadors que tenen. «Ara no, però si el mes de gener encara estem en aquesta situació haurem de prendre decisions», insisteix.