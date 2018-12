La Fageda al Parlament Europeu: "Les empreses socials poden competir amb les multinacionals"

La companyia gironina La Fageda ha reivindicat en una conferència a l'Eurocambra que les empreses socials europees "poden competir" amb les multinacionals. Cristóbal Colón, fundador d'aquesta cooperativa alimentària que integra discapacitats intel·lectuals i malalts mentals, ha defensat que, si es dóna "un espai laboral adequat" a les persones amb necessitats especials, les empreses "poden competir al mercat amb les grans multinacionals".

Així, ha defensat que es posi "a la persona com a element fonamental" del projecte empresarial. El fundador i una trentena de treballadors de La Fageda han compartit la seva experiència en un col·loqui sobre economia social al Parlament Europeu.

La Fageda fa 26 anys que produeix i comercialitza iogurts i altres productes làctics a la Garrotxa, on dóna feina a més de 300 persones. Ara mira a Europa per ampliar l'abast de la seva empresa social.

Colón considera que l'empresa ja és "un projecte madur" i vol crear una "escola paral·lela" per "incorporar" a joves expulsats del sistema educatiu perquè puguin entrar "al món del treball amb dignitat".

Si bé fins ara no han buscat ajudes econòmiques de la Unió Europea per tirar endavant la companyia, Colón explica que intentaran recorre a fons europeus per impulsar la nova iniciativa