El grup gironí Frit Ravich inverteix 1,3 milions en un magatzem a les Canàries

L'empresa gironina Frit Ravich, dedicada a la producció i distribució de patates xips, snacks i fruita seca, ha obert un magatzem logístic a Las Palmas de Gran Canaria. Les noves instal·lacions han suposat una inversió d'1,3 milions d'euros i se sumen a les que la companyia ja té a Maçanet de la Selva, on es troba la seu central.

El nou equipament té una superfície de 2.100 metres quadrats i quatre molls de càrrega, que permetran en un futur triplicar l'activitat i optimitzar el servei per als més de 1.300 clients que tenen a les illes. En un comunicat, Frit Ravich destaca que l'obertura d'aquest magatzem s'emmarca en l'estratègia de la companyia de convertir-se en referents en el sector.

A més, l'empresa té previst posar en marxa a les noves instal·lacions un sistema de gestió de magatzem que s'encarregarà de la recepció, l'emmagatzematge, la preparació, i l'expedició, així com dels inventaris dels clients.

La companyia, que té presència a les Canàries des de fa més de 30 anys, va obrir-hi l'any 2012 una delegació comercial que ha culminat amb la posada en funcionament del nou magatzem. El projecte s'emmarca en el pla estratègic de l'empresa per convertir-se en un referent, així com per innovar en el sector.

Frit Ravich es va fundar l'any 1963 a Maçanet de la Selva de la mà de Josep Maria Viader i actualment la dirigeix la seva filla, Judith Viader. Es dedica a la producció de patates xip, snacks i fruits secs amb marca pròpia. Compta amb més de 800 referències i a més són distribuïdors de productes d'alimentació de les principals marques nacionals i internacionals, amb més de 3.000 referències.

L'empresa produeix cada setmana més de 6.100 tones de patates, 9.800 de fruits secs i prepara més de 7.500 comandes diàries.

El 2017, Frit Ravich va créixer un 4% i va tancar l'exercici facturant 223 milions d'euros. La firma està immersa en un ambiciós pla estratègic per incrementar fins a un 30% la seva xifra de negoci en els tres propers anys. L'objectiu, com ja va anunciar l'empresa, és tancar el 2020 assolint els 300 milions d'euros de facturació.