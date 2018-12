Obert el termini per reclamar l´IRPF retingut dels permisos de maternitat i paternitat

Els pares i mares que els van retentir l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en les prestacions dels permisos de maternitat i paternitat per fills nascuts el 2014 i 2015 ja poden reclamar la devolució d'aquestes retencions amb els interessos de demora. Ahir a la tarda es va obrir el termini per presentar la sol·licitud que s'estendrà durant tot el desembre, segons va explicar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. Per altra banda, les peticions per als anys 2016 i 2017 es faran al gener.

Els beneficiaris podran començar a rebre les quantitats reclamades de manera immediata i per ordre de lliurament de les peticions. L'objectiu és que a l'abril pròxim s'hagin pagat totes les reclamacions.

Els beneficiaris d'aquests permisos han d'accedir al portal de l'Agència Tributària i omplir un «senzill» formulari on han de dir la data de naixement del seu descendent i el número de compte bancari on van rebre la prestació. Un cop comprovada la informació, l'Agència Tributària començarà a fer les devolucions d'aquestes retencions amb els corresponents interessos de demora en el mateix compte corrent, cosa que podria passar fins i tot a partir d'aquest mateix setmana, va explicar la titula d'Hisenda.

Les persones beneficiades que tinguin dificultats per utilitzar la plataforma d'internet també poden reclamar la devolució a través d'un formulari en format paper que poden lliurar en alguna de les oficines d'atenció de l'Agència Tributària. Tot i això, la ministra va dir que és recomanable la via telemàtica per «agilitzar» el tràmit.



Límit fins l'abril

L'objectiu és que a l'abril s'hagin abonat aquestes quantitats indegudament retingudes. El cost total de les devolucions s'enfila fins als 1.200 milions d'euros, amb una mitjana de 1.600 euros per a les mares i uns 383 euros per als pares. Montero va explicar que la diferència d'aquesta mitjana s'explica perquè els permisos de maternitat són molt més llargs que els de paternitat.

En relació amb les devolucions de l'exercici d'aquest any 2018, Montero va explicar que l'ajust de la devolució d'aquestes retencions indegudes de l'IRPF de les prestacions de paternitat i maternitat s'ajustaran en la declaració de la renda que es presenti a partir del maig del 2019 corresponent a l'exercici fiscal del 2018.

Montero va assegurar que aquestes devolucions xifrades en 1.200 milions d'euros es distribuiran en termes de dèficit públic entre els exercicis del 2018 i del 2019 i no tindran cap impacte en els comptes pressupostaris que el govern espanyol ha presentat davant les autoritats de la Comissió Europea perquè aquest impacte ja estava previst quan es va lliurar el projecte pressupostari, va reblar.