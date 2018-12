El sector de la construcció creixerà aquest any un 5,7% i un 4,5% el 2019

El sector de la construcció creixerà a Espanya un 5,7% aquest any i un 4,5% el 2019, encara que patirà una forta desacceleració el 2021, segons un informe de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), que alerta que l'obra pública no sembla que vagi a prendre el relleu a l'habitatge. Francisco Diéguez, director general de l'ITEC, institut membre d'Euroconstruct, un grup d'anàlisi format per 19 instituts europeus, va explicar que l'habitatge està impulsant la recuperació de la construcció, ja que les vendes «segueixen a bon ritme» i la pujada de preus confirma que hi ha més demanda que oferta. Les previsions per al 2020 i 2021 no són tan optimistes, amb increments del 3% i l'1%, respectivament.