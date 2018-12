Els sindicats rebutgen la proposta de la Generalitat i mantenen la vaga del 12-D

Un centenar de treballadors públics convocats pels sindicats es van concentrar ahir al migdia a les portes del Parlament de Catalunya per reclamar el retorn de les pagues extres del 2013 i 2014 i reivindicar la vaga general el pròxim 12 de desembre. La secretària general de federació de serveis dels empleats públics UGT, Encarna Fernández, va assegurar que la convocatòria del 12-D és «justa i necessària» després de tots aquests anys sense poder recuperar part dels seus salaris. Segons Fernández, actualment els empleats públics de la Generalitat «donen serveis que no són de qualitat ni els necessaris per funcionar com a país». La protesta, on es van poder sentir crits com «Puigneró, dimissió» i «Torra, lladre», minuts abans de l'inici de la compareixença del conseller Jordi Puigneró a la comissió parlamentària Polítiques Digitals i Administracions Públiques per tractar el retorn de les pagues.

Els dos representants sindicals van rebutjar la darrera proposta de la Generalitat, en una reunió celebrada dilluns al vespre a la seu del Departament de Treball. Segons Fernández, els treballadors públics es van trobar amb una «sorpresa», en referència a l'oferta d'abonar el 25% de la paga del 2013 si hi havia pressupostos, i la van qualificar de «provocadora». Fernández també va lamentar que en cas de no haver-hi pressupostos la Generalitat no va oferir cap «alternativa».

Per la seva banda, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va reclamar «més crèdit» als funcionaris i va assegurar que el seu Govern té la voluntat de tornar les pagues extres del 2013 i 2014 però que la regla de la despesa per a les comunitats autònomes fixada pel govern espanyol ho impedeix. «Volem pagar però no ens deixen», va afirmar Puigneró abans de puntualitzar que aquesta afirmació no és «una excusa» sinó que és la «realitat d'un país que no pot decidir» on destina els recursos que genera. «El principal impost que paguen els catalans és l'impost Espanya», va reblar en una comissió parlamentària amb presència de representants dels sindicats CCOO i UGT de Catalunya.