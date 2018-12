El Govern vol convocar les eleccions a cambres de comerç abans de final d'any

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va anunciar que preveu convocar les eleccions a les tretze cambres de comerç catalanes abans de finals d'any. Després de reunir-se per primer cop amb els presidents dels ens camerals a la seu del departament, Chacón va explicar que esperen signar el decret de convocatòria electoral abans de Nadal perquè es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la primera setmana de gener.

La titular d'Empresa va afirmar que «a principis de juny» els tretze plens de les cambres haurien d'estar constituïts, ja que les eleccions se celebrarien al maig. Chacón va esperar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no suspengui cautelarment el decret electoral del mes de juliol sobre el vot electrònic.

Segons va explicar la consellera d'Empresa, el TSJC s'haurà de pronunciar en els propers dies sobre el recurs d'un elector que demana la suspensió cautelar del decret que regula el procediment electoral perquè no contempla el vot per correu, si no que només permet votar presencialment o electrònicament.

«No contemplem en cap moment que hagi de desaparèixer el vot electrònic», va dir Chacón, que espera que no se suspengui el procediment electoral, ja que endarreriria les eleccions un cop més. La consellera d'Empresa va dir que esperaran «uns dies» a signar el decret de convocatòria d'eleccions a l'espera de la resolució judicial.

La Generalitat ja està efectuant alguns tràmits necessaris per celebrar les eleccions. El Consell General de Cambres de Catalunya està licitant la contractació de la plataforma que permeti el vot electrònic i el Departament d'Empresa està preparant la contractació de l'auditoria per verificar la correcció i transparència de tot el procediment.

Chacón va assegurar que cal millorar la participació de les 682.000 empreses que tenen dret a vot arreu de Catalunya. En les anteriors eleccions de 2010 va votar menys d'un 2% del cens electoral. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, va assegurar que col·laboraran perquè el procés electoral sigui «normal» i «participatiu».

Sobre una millora de l'accés a la informació dels electors, Valls va dir que la Cambra té «recursos limitats» per contribuir-hi. La consellera d'Empresa va explicar que el decret de convocatòria inclou «mecanismes que garanteixen que la informació arribarà a tots els membres».



Llei de Cambres

Un altre aspecte que es va abordar a la reunió va ser l'elaboració de la nova Llei de Cambres de Comerç de Catalunya, que va quedar paralitzada amb la finalització de l'anterior legislatura. A partir de l'avantprojecte que ja s'havia treballat, es va començar a discutir alguns dels continguts que haurà d'incorporar el nou text, com aquells relatius al finançament de les entitats o a la perspectiva de gènere. Chacón va confiar a assolir un «consens» amb les cambres abans de les eleccions per renovar-les.