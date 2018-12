El preu dels pisos nous a Girona creix un 27 per cent en l´últim any

El preu dels pisos nous a Girona creix un 27 per cent en l代ltim any

El preu dels pisos nous a Girona ciutat ha crescut un 27% de mitjana al llarg del darrer any. Així ho recull el darrer estudi que fan els promotors, constructors i agents de la propietat immobiliària. L'informe també permet veure que l'alça més significativa –de fins al 48%– s'ha registrat als barris més perifèrics (com ara Pedret, Pont Major o el final del carrer del Carme), on el preu del metre quadrat ja se situa per damunt dels 2.000 euros. Però al centre i l'Eixample, ja sobrepassa els 4.000. Pel que fa a la resta de la demarcació, l'estudi recull que, en general, els preus de l'obra nova pugen «de manera moderada però continuada».

El 37è Estudi de Preus de Mercat, que periòdicament elaboren el Gremi de Promotors i Constructors i els API, analitza l'evolució de l'obra nova, la segona mà i els lloguers. Pren com a referència onze municipis gironins repartits entre la costa i l'interior, i també diferencia per barris i zones.

Pel que fa a l'obra nova, l'estudi constata com, després de tocar fons al 2014, els preus s'han anat recuperant a tot arreu. De mitjana, en quatre anys, ho han fet en un 30%. Però l'informe també posa de relleu la situació particular que ha viscut Girona ciutat. I és que a la capital, tan sols en els últims dotze mesos, el preu dels pisos nous s'ha apujat de mitjana fins a un 27%.

L'estudi analitza quant costa un pis d'entre 55 i 75 metres quadrats als diferents barris. D'entrada, allò que crida l'atenció és que al centre, a la Devesa o a l'Eixample, el preu per metre quadrat ja s'enfila més amunt dels 4.000 euros. Una situació, en part, que ja es veu a peu de carrer (amb les obres dels nous blocs d'alt estànding que s'estan aixecant a Jaume I o a Joan Maragall).

I això, de retruc, també té una altra conseqüència. L'alça de preus de l'obra nova no només es concentra al Barri Vell i a la zona centre, sinó que també s'ha estès als barris més perifèrics de la ciutat. De fet, l'informe recull com, d'un any per l'altre, els preus dels pisos nous al final del carrer del Carme, a l'Avellaneda, a Pedret o a Pont Major han arribat a incrementar-se fins a un 48%, on el metre quadrat ja es paga per sobre dels 2.100 euros.

Pel que fa a la resta de la demarcació, en general, els preus de l'obra nova s'estan recuperant «de forma moderada». Una situació que també es dona amb els habitatges de segona mà. En aquest cas, de mitjana, arreu de les comarques gironines els promotors, constructors i API calculen que els preus han pujat cap a un 10% al llarg del darrer any.

Hi ha però, dues excepcions. Una és el cas de Figueres, on el preu dels pisos de segona mà ha baixat a tots els barris. I l'altra és el cas de Girona, on, com també passava amb l'obra nova, l'increment de preus s'ha situat per damunt de la mitjana (arribant a ser de fins al 30% als barris més perifèrics).