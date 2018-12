La UGT emplaça Puigneró a oferir propostes «serioses»

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, va emplaçar el Govern a posar damunt de la taula propostes «serioses» per tal de continuar amb la negociació que permetés evitar la vaga a la funció pública convocada el 12 de desembre per la UGT, CCOO i la USOC per exigir el retorn de les pagues extres del 2013 i 2014. Ros va deixar oberta la porta al diàleg però es va mostrar convençut que després d'escoltar les propostes del Govern i la compareixença del conseller Puigneró al Parlament «no hi ha solució». El responsable de la UGT va fer una crida a «tots els sectors públics de la Generalitat i a tots els sectors concertats» a donar suport a la vaga i també va demanar que se sumi a les manifestacions previstes durant la jornada «tota aquella gent que està en contra de les retallades i per unes polítiques socials i per un estat del benestar potents».

Ros considera que les propostes que va fer el Govern «no s'agafen per enlloc» perquè «no són propostes serioses de negociació plantejar que et retornin la paga d'aquí a vuit anys». «Nosaltres volem negociar però amb les aproximacions que hi ha hagut i amb la compareixença de Puigneró al Parlament no hi ha solució», va manifestar. «Si hi ha una proposta raonable hi haurà negociació i sinó hi haurà vaga», va concloure.