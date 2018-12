El Govern planteja pagar més d'un 25% de l'extra del 2013

Quan falta menys d'una setmana per a la vaga de funcionaris convocada pel 12 de desembre, el govern català s'ha proposat arribar a un acord amb els treballadors públics sobre el retorn de les pagues extra pendents del 2013 i el 2014. Per aconseguir-ho, està disposat a millorar l'última oferta que va posar sobre la taula dilluns passat, que passava per abonar el 2019 un 25% de la paga extra del 2013.

El secretari general de Vicepresidència i Economia i Hisenda, Albert Castellanos, ha obert la porta a augmentar el percentatge que es pagarà l'any vinent, així com a escurçar terminis i a acabar de tornar les pagues pendents abans del 2026. «Farem tots els esforços per arribar a un acord», va assegurar.

Albert Castellanos també va explicar que la voluntat és arribar a un pacte amb els sindicats i recollir-lo en els pressupostos del 2019.