Sánchez aprovarà el salari mínim de 900 € perquè entri en vigor l'1 de gener

A partir de l'1 de gener, el salari mínim passarà dels 735 euros actuals als 900 euros, una mesura pactada pel PSOE amb Podem. La Moncloa confirma que aprovarà per decret llei aquesta apujada i que ho farà en un Consell de Ministres abans que acabi l'any. Aquesta mesura no té efectes retroactius i, per tant, des de l'executiu de Sánchez destaquen que cal aprovar-la abans que acabi l'any per tal que pugui estar en vigor durant tot el 2019.

En conversa informal amb els periodistes després de la celebració dels 40 anys de la Constitució, Sánchez va reafirmar el compromís de portar els pressupostos al gener al Congrés, després de l'aprovació al Consell de Ministres. El president espanyol confia que els comptes es puguin aprovar i afirma que treballarà per aconseguir els suports necessaris.

Serà clau conèixer si, finalment, els partits catalans presenten esmena a la totalitat. Si no ho fan, el govern espanyol interpreta que és un pas perquè permeten la tramitació dels comptes i donen peu a aprofundir en les negociacions. Tanmateix, fonts d'Hisenda reconeixen que la negociació no serà fàcil. «No les tenim totes perquè canvien d'opinió, tot és molt volàtil», afirmen fonts properes a la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Des del ministeri no descarten que es pugui tancar un acord ni que sigui l'últim dia.

El govern espanyol sap que no compta, hores d'ara, amb els suports necessaris per aprovar els pressupostos. Tot i així, Sánchez ha canviat d'estratègia i va anunciar aquesta setmana que al gener els portarà al Congrés. Des de la Moncloa valoren que és un gest per a Europa per mostrar el seu «compromís amb l'estabilitat».

Ara bé, el president espanyol va esquivar totes les preguntes referents a un possible avançament electoral per al març i va dir que és un mes en el que té «molta feina» i que «l'agafarà treballant». Des de la Moncloa sostenen que un «possible rebuig» als pressupostos «no s'ha de traduir necessàriament» en eleccions anticipades.



Més d'un milió de treballadors

Aquesta pujada, pactada amb Units Podem en l'acord per tirar endavant els Pressupostos Generals de 2019, suposa un augment del 22% del salari mínim. Segons estimacions del mateix executiu, més d'1.340.000 treballadors es veurien beneficiats per la pujada.

Des del Ministeri d'Hisenda van confirmar, a més, la intenció del Govern de presentar el projecte de Pressupostos de 2019 el pròxim mes de gener, assumint que portaran els comptes sense tenir encara tancat els suports per garantir la seva aprovació.

En tot cas, i tal com estan les sumes al Congrés, es dóna per fet que el PP, Ciudadans, Fòrum i UPN votaran en contra de tramitar els Pressupostos i junts sumen més vots que els de el PSOE, Units Podem i fins i tot amb Compromís: 169 enfront de 155. Per això, perquè el PDeCAT sigui realment la clau d'aquesta votació, el Govern socialista ha de tenir assegurat abans que tant el PNB com Esquerra Republicana (ERC) votaran en contra de les esmenes de totalitat.

Així, van reconèixer que probablement coneixeran si els comptes superen el seu primer examen parlamentari, el debat de totalitat, el mateix dia de la votació, i esperen que els grups permetin la seva tramitació per poder negociar i decidir el futur dels Pressupostos durant la fase d'esmenes.

L'arribada al Congrés dels Pressupostos al gener implicaria previsiblement habilitar el mes de gener per a l'activitat parlamentària, una possibilitat ja temptejada en la Cambra baixa a la mateixa Comissió de Pressupostos.

El Reglament del Congrés ja estableix que el projecte pressupostari té prioritat en la Cambra sobre qualsevol iniciativa en tramitació, però, en tot cas, la decisió d'habilitar el mes de gener haurà d'adoptar-la la Taula del Congrés, on PP i Ciutadans compten amb majoria.

Paral·lelament, la mateixa ministra té encara pendent la seva compareixença davant la Comissió de Pressupostos, després que rebutgés acudir a la sessió convocada per a la mateixa el passat 21 de novembre, i proposar com a data la tarda del pròxim 20 de desembre.