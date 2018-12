Els bancs han tancat el 51 per cent de les seves oficines a Girona des de l'any 2008

La població sense accés a una sucursal bancària al seu municipi de residència va augmentar un 7,2% el 2017, fins a superar els 1,35 milions d'habitants, segons les dades difoses per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE). Des de l'inici de la crisi financera, el nombre d'oficines bancàries s'ha reduït un 42% i la població sense accés a una sucursal al municipi en què viu ha crescut un 44%, fins a representar el 2,9% del total. Per províncies, s'han tancat més de la meitat de sucursals que hi havia el 2008 a Barcelona (56%), Castelló (53%), Tarragona (52%) i Girona (51%). A l'extrem oposat se situen altres amb retallades per sota del 25% com Conca (16%), Badajoz (21%), Terol (21%) i Ciudad Real (22%).

Així, el 52,2% dels municipis espanyols no tenia una oficina bancària al tancament de 2017, fet que suposa un increment d'1,5 punts percentuals respecte el 2016 i de 8,3 punts percentuals des de 2008.

Castella i Lleó és la comunitat autònoma amb major percentatge de població que resideix a municipis sense oficines bancàries (16,4%), seguida d'Extremadura (5,8%) i Navarra (7,9%), mentre que el percentatge no arriba a l'1% a les Illes Balears, Canàries, Múrcia, Astúries i Madrid.

Per demarcacions, aquest percentatge és pràcticament inexistent a les Illes Balears, Cadis, Jaén, Pontevedra, Múrcia, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife i Sevilla. A l'extrem contrari se situen Zamora (27,7%), Àvila (21,2%), Salamanca (20,7%) i Segòvia (22,5%).

A més, les dades de l'IVIE indiquen que el 83% dels municipis sense entitats bancàries té menys de 500 habitants, concentrant-se el 30% en els que no arriben a 100 habitants. Els que tenen entre 5.000 i 10.000 habitants només representen el 0,1% dels municipis sense sucursals, de manera que en termes de població exclosa, el 44% resideix a pobles de menys de 500 habitants.

D'aquesta manera, l'Institut Valencià posa de manifest que la probabilitat de no tenir accés a una oficina bancària al lloc de residència és molt més gran si es resideix en un municipi petit.

Segons explica l'IVIE, la baixa rendibilitat de les entitats de dipòsits espanyoles obliga a reduir costos tancant oficines, amb una caiguda acumulada de la xarxa de sucursals, de manera que el sector comptava al tancament de juny amb 27.320 oficines a Espanya, gairebé la meitat de les 45.662 que existien el 2008.

De cara al futur, es preveu que segueixi augmentant la població sense accés a una oficina bancària al lloc de residència, ja que cal seguir ajustant la capacitat instal·lada per retallar costos. Això no obstant, si el tancament es concentra en municipis de certa grandària, és menys probable que afecti l'exclusió financera, i l'impacte serà menor mentre segueixi avançant la penetració de la banca en línia.

Crida al sector públic

«El mateix sector bancari està contribuint a evitar l'exclusió financera facilitant l'accés als serveis financers a llocs on no hi ha oficines i el sector públic hauria de completar aquesta tasca, per començar, eradicant l'exclusió digital, ja que l'exclusió financera és un problema social», ha destacat l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques en el seu informe.