La campanya de la clementina arrenca amb dificultats

La campanya de les clementines de les Terres de l'Ebre no està tenint una arrencada fàcil. Als problemes dels aiguats d'octubre, la humitat que s'ha mantingut després i les dificultats logístiques per treballar les explotacions, s'hi suma la competència sud-africana que rebenta preus al mercat europeu malgrat es consideri «incomparable» la qualitat del cítric.

Alcanar, un dels principals municipis productors de clementina a les Terres de l'Ebre, acaba d'engegar les Jornades Gastronòmiques de la Clementina, que arriben a la 25a edició. Una desena de restaurants ofereixen menús on reinventen la cuina tradicional marinera amb maridatges d'aquesta fruita per fer gaudir els «paladars més curiosos i curosos».

El sector citrícola celebra la col·laboració que els ofereix el col·lectiu gastronòmic de les Cases i Alcanar, al Montsià. Però el suport encara és més important, tal com ha assenyalat Carlos Roig, responsable del sector d'Unió de Pagesos, en anys «complicats» com aquest.

Els forts aiguats i la meteorologia que els ha succeït no han estat gens beneficiosos per a la clementina. Per aquest motiu, els productors estan fent front actualment a «problemes estructurals» sobrevinguts per les llevantades i a una situació de mercat que no és òptima.