La gironina MedPlaya invertirà 8,9 milions per reformar l'hotel Río Park de Benidorm

La cadena hotelera gironina MedPlaya remodelarà l'hotel Río Park, situat a Benidorm, el proper 2019. Les obres començaran el mes de gener i acabaran el maig, coincidint amb l'inici de la temporada turística. La reforma suposarà una inversió de 8.900.000 ?, que se sumen als 3.274.000 ? que van costar les dues fases anteriors de l'obra. Amb la remodelació, l'hotel Río Park passarà de dues a quatre estrelles.

Construït l'any 1974, l'hotel consta de 408 habitacions i de 14 plantes. En una primera fase es van remodelar dues plantes, en una segona tres més i per al 2019 s'emprendrà l'acció més important, amb la renovació de les altres set plantes. Així, ara s'actuarà en 238 habitacions en les quals es canviarà totalment el mobiliari i els paviments. Entre les obres que també destaquen se substituiran les banyeres actuals per plats de dutxa per potenciar el confort dels clients.

Aprofitant les obres, se substituiran les habitacions dobles del complex per cambres triples i familiars. D'aquestes últimes se'n faran 48 quàdruples, amb l'objectiu que el públic familiar –que és majoritari a la temporada d'estiu- tingui totes les comoditats.

Una altra de les novetats és la remodelació de la recepció i la creació d'uns nous banys públics, així com la millora de l'accessibilitat dels ascensors. Per això se n'instal·laran dos de nous, un d'ells específicament destinat a les persones amb mobilitat reduïda. Justament, l'adaptació per a l'eliminació de les barreres arquitectòniques és una constant del projecte. A banda de millorar l'accessibilitat de la piscina des de la terrassa, es construiran 14 habitacions familiars amb lavabos adaptats.

Canvis també a l'exterior

La remodelació també s'aplicarà a l'exterior de l'hotel, on es crearà una nova zona lúdica aquàtica amb piscina tipus llacuna per adults, i una piscina Splashpad (un parc de jocs d'aigua sense profunditat) i una zona específica de lleure per als més petits. Aquesta és una aposta que la cadena MedPlaya incideix en totes les remodelacions que porta a terme en els complexos hotelers que gestiona. Tenir una zona d'aigua per a la mainada és un element diferenciador respecte d'altres cadenes i, a més, permet que les famílies tinguin a la seva disposició un nou servei lúdic.

Aprofitant l'execució del projecte, es renovarà el sistema de climatització de l'hotel, substituint les refredadores per unes amb sistemes inverter d'alta eficiència energètica i poca emissió de CO2 amb gas poc contaminant R134.

Pel que fa a la façana, les actuals baranes de ferro seran substituïdes per un nou concepte de vidre i acer inoxidable que contribuirà a donar una imatge molt més actual a l'equipament. Finalment, hi haurà una renovació total de la zona de bufet i es crearà un restaurant al fresco, amb productes de primera qualitat que es podran degustar a la terrassa.

Amb totes aquestes obres, l'hotel Río Park passarà de tenir la qualificació de dues estrelles a ser un hotel de quatre. Una acció que MedPlaya fa amb l'objectiu d'apostar pel turisme de qualitat. Benidorm és, per la cadena, la plaça hotelera més important de l'Estat, on hi gestiona cinc hotels. L'hotel Río Park té una plantilla formada per 135 treballadors i el 2017 va tenir una facturació de 9,2 milions d'euros.

A més del Río Park, de Benidorm, en els darrers mesos MedPlaya també ha apostat per millorar la qualitat de la seva oferta rehabilitant el Calypso, de Salou.

MedPlaya, una de les principals cadenes hoteleres de l'Estat, té seus a Girona i a Benidorm (Alacant) i està especialitzada en la gestió d'establiments turístics situats a la costa.

Fundada el 1967 a la Costa Brava, la seva expansió es va iniciar per Benidorm i va continuar per la Costa del Sol, Salou (Tarragona) i el Maresme (Barcelona) amb la compra de diversos hotels ja construïts, entre ells l'històric hotel Pez Espada de Torremolinos (Màlaga).