L'acord sobre el brexit, bé a curt termini

Les primeres reaccions del sector agrari i agroalimentari a la sortida del Regne Unit del club comunitari (Brexit) són positives, ja que, de moment, un acord sempre és millor que un no-acord i més quan no es posaran traves a l'actual corrent comercial.

Així, Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya considera molt important l'acord que els caps d'Estat i de Govern van aconseguir el diumenge 25 de novembre a la cimera europea, encara que la part més difícil serà la ratificació al Parlament britànic prevista per aquest mes, a tenor de les declaracions dels partits polítics. L'acord preveu dues parts: l'Acord de Retirada i la Declaració Política de la futura relació entre el Regne Unit i la UE, futura relació que s'haurà de concretar en negociacions durant el període transitori.

L'Acord de Retirada estableix un període transitori de dos anys, fins al 31 de desembre del 2020, on no hi hauria canvis en el comerç agroalimentari de tots dos països, ja que es preveu que el Regne Unit romangui al Mercat Únic europeu respectant els quatre principis : lliure circulació de persones, productes, capitals i serveis. És a dir, tot i que el Regne Unit seria ja país tercer (a partir del 29 de març de 2019) no s'imposaria ni aranzels, ni quotes, ni controls extraordinaris als actuals en les exportacions de la UE al Regne Unit i viceversa, donant més seguretat als operadors a curt i mitjà termini.

A més, en l'acord relatiu a la futura relació entre la UE i el Regne Unit, aquest país integraria la unió duanera, evitant així una frontera entre Irlanda del Nord i la República d'Irlanda, amb la qual cosa no hi hauria tampoc disrupcions en les exportacions espanyoles ni la resta de la UE al Regne Unit. L'acord marca que el Regne Unit romandrà en aquesta unió duanera si no es troba una altra solució per evitar que hi hagi una frontera física entre les dues Irlandes.

No obstant això, aquest acord necessita ser ratificat pel Parlament britànic, on els socis de govern de Theresa May, el principal partit de l'oposició i alguns membres del partit conservador han dit que votaran en contra.

Davant de qualsevol escenari, la Comissió Europea, juntament amb els estats membres, porten preparant des de fa mesos per a qualsevol escenari, fins i tot el «No acord» ( Preparedness). En aquest sentit, la Comissió va publicar la seva última Comunicació sobre això juntament amb un Pla de Contingència el 13 de novembre.

El Regne Unit és un mercat essencial per a les exportacions espanyoles agroalimentàries. El 2016 va ser el 5è destí de les nostres exportacions, després de França, Alemanya, Itàlia i Portugal, representant el 9,8% del total de les nostres exportacions i tenint una evolució destacada en l'última dècada, amb un creixement del 5,5% entre 2011 i 2016. Especialment important és per a productes clau de l'agricultura espanyola com les fruites i hortalisses fresques, vi, oli d'oliva i carn de porc. A més, segons diversos estudis, Espanya és el país després d'Irlanda i Holanda que es veuria més afectat per un Brexit sense acord, el que repercutiria de manera important a tota l'economia del nostre país.

Cooperatives Agroalimentàries considera que si el Parlament Britànic no aprova aquest acord, entraríem en una fase d'incertesa que podria portar al «No acord», fet que seria extremadament perjudicial per a les exportacions espanyoles, ja que el Regne Unit seria tractat com a país OMC imposant quotes, aranzels, controls, no harmonització de les normatives, etc., saturant el mercat interior de la resta d'exportacions al Regne Unit d'altres països membre.

En suma, l'acord sobre el Brexit aprovat per la UE i el Govern de May permetrà mantenir la situació actual fins que conclogui, almenys, el període transitori, el 31 de desembre de 2020, que no es descarta que es pugui estendre més enllà d'aquesta data i arribar fins l'1 de gener de 2023.

Per a la patronal de les empreses productores i exportadores de fruites i hortalisses, FEPEX, la ratificació de l'acord permetrà superar la forta incertesa sobre les condicions d'accés al mercat britànic a partir del 30 de març de l'any que ve, tot i que es manté la inseguretat sobre les condicions futures al final del període transitori.

Per al sector de fruites i hortalisses, Regne Unit és un mercat estratègic, constituint la tercera destinació de les exportacions espanyoles, i considerant el seu caràcter perible, la fluïdesa del trànsit i l'absència de controls fronterers són elements essencials per mantenir el fort volum de vendes existents en aquest mercat, amb una tendència positiva en els últims anys.

Recordem que les exportacions hortofructícoles espanyoles al Regne Unit han passat de 1.344 milions d'euros el 2013 a 1.710 milions d'euros el 2017. En el període de gener a setembre de 2018, van créixer un 3%, ascendint a 1.329 milions d'euros, segons dades del Departament de Duanes i Impostos Especials.

El suport per part del Consell Europeu i, anteriorment, per part del govern britànic, de l'Acord de Retirada i la declaració política de la futura relació comercial entre RU i la UE va ser acollit també de bon grat per les organitzacions que defensen els interessos del sector agrari i les seves cooperatives de la UE (COPA-Cogeca), atès que donarà lloc a un Brexit ordenat, minimitzant encara més la perspectiva d'un escenari de «no acord», que seria catastròfic per als sectors agraris britànics i europeu. Aquesta organització recorda que el 60% de les exportacions agroalimentàries del RU tenen destinació a la UE i aquest país rep entre el 70% i el 99% de les seves importacions agroalimentàries de països comunitaris.