Mercadona va aportar l'1,1% del PIB de Catalunya i l'1,8% de l'ocupació el 2017

L'activitat de Mercadona a Catalunya va aportar el 2017 un total de 2.494 milions d'euros en termes de renda, la qual cosa equival a un 1,1% del Producti Interior Brut (PIB) català, i va generar 64.255 llocs de feina, la qual cosa suposa un 1,8% de l'ocupació a la comunitat, segons un informe elaborat per la Universitat de València i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques.

L'informe s'ha elaborat amb les dades de l'exercici 2017 i inclou l'impacte directe, el relacionat amb la seva pròpia activitat de béns en els seus supermercats; l'indirecte, com a conseqüència de les compres que fa als proveïdors, i l'induït, atès que la renda que l'empresa i els proveïdors generen al llarg de tota la cadena de valor es consumeix en gran part, i motiva un increment de la producció per satisfer l'augment de la demanda, la qual cosa es tradueix en més renda i ocupació.

Només de manera directa, el 2017 Mercadona va aportar 643 milions al PIB de Catalunya, la qual cosa es tradueix en un 0,3%, i 12.895 llocs de feina, la qual cosa suposa un 0,4% de l'ocupació total a la comunitat.

Segons l'informe, del total de 2.494 milions d'euros, el 25,8%, uns 643 milions, és un impacte directe que es correspon principalment amb els sous de la plantilla de Mercadona, els lloguers que genera i el benefici, mentre que la resta són impactes indirectes (53,5%, 1.334 milions) i induïts (20,7%, 517 milions).



Un 20% d'ocupació directa

Pel que fa a l'ocupació, del total de 64.255 ocupats, l'impacte directe, és a dir, el corresponent als treballadors que integren la plantilla de Mercadona a Catalunya, supera el 20%, amb 12.895 treballadors, mentre que la resta és indirecte (63%) i induït (més del 17%).

Per sectors, el més beneficiat per l'activitat de Mercadona són els serveis, en concentrar el 76,6% de la renda generada -principalment el comerç amb un 42% del total-, i els serveis també generen el 72,6% de l'ocupació (42,3% en el comerç), encara que també destaca el 18,2% generat per la cadena en el sector agroalimentari, amb 11.722 llocs de feina, la qual cosa inclou el sector primari i la indústria agroalimentària.

L'informe també subratlla «l'efecte tractor» de Mercadona sobre l'economia catalana, atès que per cada euro de renda generat per l'empresa en els establiments de Catalunya es generen quatre euros addicionals en l'economia catalana, i per cada lloc de feina generat a Mercadona se'n creen prop de cinc.

Mercadona va arribar a Catalunya el 1993 amb l'obertura del seu primer supermercat a Lleida, i actualment compta amb una xarxa de 259 establiments, dues plataformes logístiques a Abrera i Sant Sadurní d'Anoia i una plantilla al tancament del 2017 de 12.895 professionals.