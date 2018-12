Les vendes de cotxes usats a Girona van caure un 4,12% al novembre

El mercat de vehicle usata les comarques gironines ha tornat a caure al novembre. Les transferències de turismes i tot terrenys usats van caure un 4,12% al novembre respecte a les xifres assolides en el mateix període de 2017, fins a situar-se en les 3.236 unitats, segons dades de la consultora MSI per a la patronal dels concessionaris Faconauto.

Les vendes de cotxes usats a Catalunya han crescut un 32,73% en el mes de novembre respecte al mateix mes del 2017, i en total s'han adquirit 38.795 unitats d'aquesta categoria

Per províncies, Barcelona destaca per un augment del 46,63% en les vendes de cotxes usats, fins als 29.830, mentre que a Tarragona s'han venut 3.739 unitats (+ ,29%), a Girona un total de 3.236 (-4,12%) i 1.990 a Lleida (-1,68%).

En l'acumulat de l'any, les vendes de vehicles d'ocasió a Catalunya s'han incrementat un 11,4% respecte al mateix període de l'any anterior, fins assolir les 298.453 unitats venudes, i les previsions per al tancament d'any es mantenen en més de 2 milions de vendes, cosa que suposaria un creixement del 6%.

Les vendes de models usats d'entre zero i tres anys s'han incrementat un 29,7% i, segons un informe de la consultora MSI per a la patronal, suposen el 27% de les vendes totals, mentre que les vendes de vehicles d'entre tres i cinc anys han pujat un 15%.



Es venen els cotxes més vells

D'una altra banda, les vendes de cotxes d'ocasió que van dels sis als deu anys han caigut un 12,9%, i les dels vehicles que superen la dècada s'han incrementat en un 2,9% al novembre.

Catalunya ha liderat les vendes al mercat d'ocasió durant novembre, només per darrere de Castella-la Manxa (+33%), i la Comunitat de Madrid i les Illes Canàries també han registrat els més grans increments, del 18,9 i del 12,3%, respectivament. En la majoria d'autonomies, això no obstant, les vendes han caigut al novembre, com a Ceuta (-13%), Balears (-10,4%), Navarra (-9,2%), Castella i Lleó (-8,1%), Extremadura (-7,3%) i Astúries (-7%).