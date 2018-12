Les vendes de pollastres Pota Blava recuperaran els nivells d'abans de la crisi

La Granja Torres del Prat de Llobregat, l'únic comercialitzador de pollastres Pota Bava, espera vendre uns 3.000 exemplars aquest Nadal, un miler més que l'any passat. Segons la seva responsable, Montse Torres, aquest any «són optimistes» i tot apunta que recuperaran els nivells d'abans de l'inici de la crisi econòmica gràcies a la creixent demanda del sector de la restauració. Pel que fa al preu, com el Nadal passat, es mantindrà en els 16,5 euros el quilo, un preu elevat però que «es justifica per la qualitat d'un producte únic». Com a novetat, aquestes festes la Granja Torres també comercialitzarà canelons i croquetes, entre d'altres productes precuinats, amb el pollastre Pota Blava com a gran protagonista.

Torres destaca que les noves instal·lacions estrenades l'any passat han permès «produir més i millor» i que això farà que puguin satisfer tota la demanda, a diferència d'altres anys, que «havien fet curt» per manca de capacitat.

Desestacionalitzar el producte

També posa en valor que, contra el que era habitual, aquest any les vendes del Nadal representaran el 50% i no el 80% de les del conjunt de l'any. Un aspecte, celebra la responsable de l'empresa, que demostra que s'ha aconseguit desestacionalitzar una mica el consum de pollastre Pota Blava, el seu gran objectiu.