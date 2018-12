Eliport dissenya un robot d´entrega de paquets a domicili per «l´última milla»

Robots autònoms amb forma de caixa que circulen pel carrer per lliurar paquets al domicili del comprador. És la proposta de la start-up Eliport per «solucionar el problema de l'última milla» a les ciutats. L'empresa emergent, creada a Barcelona fa poc més d'un any, ha dissenyat un prototip de robot que podria fer els últims «tres o quatre quilòmetres» de les entregues del comerç electrònic, és a dir, el recorregut des d'espais logístics urbans fins a la porta de casa.

Per ara, Eliport ha desenvolupat una primera versió del robot, que encara no funciona de forma autònoma, i ha llançat una ronda de finançament d'un milió d'euros per fer-ne la versió definitiva. El cofundador d'Eliport Patrick Synge va explicar que volen provar el sistema de lliurament en entorns reals a finals de 2019.

Segons va afirmar Synge, l'aplicació de missatgeria Glovo i el proveïdor logístic Mission Box han mostrat interès en el projecte d'Eliport, ja que consideren que els podria resultar «interessant» utilitzar-lo en algunes situacions. De fet, Eliport preveu testar el sistema d'aquí a un any en col·laboració amb Mission Box.

«Esperem poder col·laborar amb moltes empreses», va dir Synge, que també apunta a companyies tradicionals del sector. El cofundador de la start-up també confia a tancar la roda d'inversió iniciada fa dues setmanes en uns «dos o tres mesos».

El robot d'Eliport té forma de caixa, de prop d'un metre d'alçada, i es desplaça amb rodes. Està ideat per recollir paquets i deixar-los a bústies dissenyades per rebre l'entrega, que s'haurien d'instal·lar a l'entrada dels edificis. El robot deixa el paquet automàticament al contenidor i, d'aquesta manera, el comprador no ha d'anar a recollir el paquet a punts físics ni tampoc ha d'estar present quan arriba el robot a entregar-lo. «No has d'estar a casa, ni estar disponible. Pots estar dormint, treballant o el que sigui. Mai tindràs una entrega fallida», va afirmar Synge.



Tres robots un repartidor

La start-up calcula que amb les mides actuals del robot, tres podran substituir un repartidor i cada autòmat podrà proveir unes cinquanta cases. El robot té una autonomia d'uns vint quilòmetres i la idea és que els recorri per la vorera a una velocitat de sis quilòmetres per hora. Synge pronostica que els robots repartidors seran «part de la solució» als problemes de col·lapse en la mobilitat urbana, de retards en l'entrega o de contaminació que planteja la logística d'última milla i conviuran amb drons, repartidors humans i furgonetes autònomes, entre d'altres.

Variants de la solució dissenyada per Eliport «ja existeixen als Estats Units i a algunes capitals d'Europa», segons explica Synge. «El que volem és que en dotze mesos estigui funcionant a Espanya i d'aquí a dos anys i mig tenir una flota d'uns 100 robots», va afirmar el cofundador de l'empresa emergent. Tanmateix, Synge creu que el sistema de lliurament no es podrà implementar al centre de Barcelona fins d'aquí a uns «cinc o deu anys».

La start-up confia que canvis en la mobilitat a les ciutats del futur, amb menys espai per als cotxes i més àrees per altres sistemes de transport, puguin facilitar la circulació de robots de transport de mercaderies i signifiqui la consolidació del seu model de lliurament.