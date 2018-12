El Govern obligarà les empreses amb ajudes a mantenir l'activitat

El Govern imposarà a les empreses que rebin ajudes obligacions perquè mantinguin l'ocupació i la seva activitat productiva, segons va anunciar la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

L'Executiu va aprovar divendres un reial decret-llei de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya, en el qual s'inclou una bateria de mesures per ajudar a les empreses electrointensives a mantenir la seva competitivitat i quota de mercat enfront de l'impacte del preu de l'electricitat, entre les quals es troben la creació de l'Estatut de Consumidor Electrointensiu i la figura de la xarxa de distribució d'energia elèctrica tancada.

Maroto va assenyalar que el Govern vol incorporar a les empreses beneficiàries d'aquest tipus d'ajudes l'obligació de mantenir la seva activitat productiva per un període de tres anys, així com un nivell de plantilla del 85 per cent.

La ministra va destacar que és «rellevant» vincular les ajudes a aquestes obligacions per «mantenir el teixit productiu i donar continuïtat» a la indústria, evitant així casos de tancaments i marxes d'empreses una vegada expirat el període de caducitat d'aquestes subvencions.

En els últims mesos, el teixit industrial espanyol ha vist com diverses multinacional han anunciat el tancament de plantes al país, com Alcoa, amb les seves plantes de la Corunya (Galícia) i Avilés (Astúries), que empren a gairebé 700 treballadors; Vestas amb la seva fàbrica de Villadangos del Páramo (León), que finalment serà rellançada per Network Steel; o la cementera Cemex.

Maroto va subratllar que aquesta mesura permetrà que les empreses «s'arrelin amb el territori» i que les ajudes concedides tinguin per objectiu «generar i mantenir l'ocupació».