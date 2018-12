ACS i Atlantia culminen a la junta d'avui l'adquisició conjunta d'Abertis

ACS i Atlantia culminen avui l'adquisició conjunta d'Abertis amb l'aprovació en junta extraordinària d'accionistes del nou consell d'administració de la companyia d'autopistes, que posteriorment ratificarà José Aljaro com el seu primer executiu en nomenar-lo conseller delegat. El grup que presideix Florentino Pérez i la companyia participada per la família Benetton nomenaran dos consellers cadascun dels cinc membres que tindrà el nou consell, mentre que la cinquena butaca l'ocuparà el primer executiu de l'empresa, José Aljaro.

Així, el nou consell d'Abertis estarà integrat per l'actual president d'aquesta empresa i també conseller delegat d'ACS, Marcelino Fernández Verdes, i pel primer executiu d'Atlantia, Giovanni Castellucci. El segon lloc d'ACS en aquest òrgan l'ocuparà Pedro López Jiménez, actual conseller de la constructora, i a la segona butaca d'Atlantia s'asseurà Carlo Bertazzo, director financer de Edizzione, la firma de la família Benetton.

Es tracta de la segona remodelació del consell d'Abertis en sis mesos, després de la que es va portar a terme el passat mes de maig, una vegada que Hochtief va culminar l'OPA que va llançar sobre el grup en nom d'ACS i Atlantia. A l'ordre del dia de la junta extraordinària d'Abertis també hi ha el canvi dels seus estatuts socials per adaptar-los a la seva nova condició de companyia no cotitzada.

ACS i Atlantia canvien el consell i els estatuts d'Abertis després que a finals del passat mes d'octubre tanquessin la compra conjunta de la companyia espanyola d'autopistes que van emprendre al març, en deixar de banda la «batalla» d'opes que van lliurar per l'empresa durant gairebé un any.