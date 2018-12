Catalunya ja perd ocupació pels robots

Els robots comencen a destruir ocupació a Catalunya. Un de cada quatre llocs de treball de les empreses catalanes està en perill d'automatització, segons un estudi de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), que detecta que l'autonomia catalana ja està perdent ocupacions en sectors amb major risc.

La considerada com a quarta revolució industrial tindrà un fort impacte sobre l'ocupació que comença a notar-se als països desenvolupats. No obstant això, aquest efecte de l'automatització serà desigual a les diferents regions dels 31 països de l'OCDE analitzats en l'estudi Creació d'ocupació i desenvolupament econòmic local 2018.

El percentatge d'ocupacions d'alt risc és proper al 40% en alguns territoris com Eslovàquia Occidental, mentre que amb prou feines arriba al 4% en altres llocs, com la zona que envolta a Oslo, a Noruega.

A més hi ha fortes oscil·lacions dins dels països i és a Espanya on més diferències es donen, amb fins a 12 punts percentuals d'oscil·lació entre comunitats autònomes. La taxa de llocs de treball amb alt risc d'automatització frega el 27% a Múrcia –on destaquen ocupacions com a peons de la construcció o transportistes– i baixa al 15% a Castella-la Manxa –on destaquen les ocupacions de professor o encarregat–.

A Catalunya, la taxa de llocs de treball amb alt risc d'automatització és d'entre el 25 i el 30%, la qual cosa situa la comunitat a la zona mitjana-alta de la taula.

L'informe assenyala que ningú discuteix que l'automatització eliminarà ocupacions, però afegeix que el desafiament és la reconversió de professions i que els llocs que es destrueixin siguin substituïts per uns altres amb baix risc d'automatització.

Per això, l'estudi assenyala que les autoritats han de basar la seva resposta al desafiament a l'educació i la formació contínua i aquesta ha d'anar acompanyada de plans a escala regional i local que ajudin les empreses a créixer i a augmentar la demanda de llocs de treball.

Molts treballs ja perduts

«Tenir un baix risc d'automatització no equival necessàriament a un millor acompliment: una regió podria tenir baix risc perquè la majoria dels treballs d'alt risc ja s'han perdut. El realment important és si s'estan creant nous llocs en ocupacions amb menor risc», assenyala l'autor d'estudi, David Bartolini.

En aquest aspecte Catalunya tampoc surt ben parada perquè malgrat que figura entre les comunitats que creen feines en ocupacions amb menor risc, destaca molt entre aquelles que perden més ocupació en feines amb risc.

«L'automatització pot impulsar el creixement de la productivitat, generar noves ocupacions i contribuir a millorar els estàndards de vida. Però hem de protegir-nos contra qualsevol augment en les bretxes regionals en la qualitat de l'ocupació», va assenyalar el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría. «Hem de centrar-nos a millorar la formació i la productivitat en tots els territoris», opina l'economista.

El percentatge de persones amb ocupacions temporals o a temps parcial també varia substancialment d'un territori a un altre. En països com França, Bèlgica, Hongria, Itàlia, Espanya o Grècia, la bretxa interna supera els 10 punts percentuals. Per exemple, a la regió francesa d'Auvergne, la quota de treball atípic va ser de 33,6% de l'ocupació total en 2016, mentre que a la regió de Ile-de-France, que se situa París, el percentatge va ser de només 21,7%, segons les dades recollides per l'OCDE.

El document apunta que el 60% dels territoris analitzats han creat més ocupacions amb baix risc d'automatització que el nombre de llocs de treball destruïts per alt risc de ser substituïts per una màquina. L'estudi observa també la tendència al fet que les zones amb menor quota de treballs amenaçats per la robotizació siguin àrees urbanitzades amb treballadors altament qualificats i predomini del sector serveis.

L'informe insta a centrar esforços a millorar la formació dels treballadors, especialment a les àrees rurals, per millorar l'eficiència de les empreses a nivell local i comarcal de manera que es redueixi el percentatge d'empleats dedicats a tasques rutinàries, que són les ocupacions que comporten un major risc de desaparèixer amb l'avanç de l'automatització.

«Tant els governs centrals com les autoritats locals hauran d'enfrontar-se a l'automatització per augmentar la productivitat, amb el que hauran de gestionar les pèrdues de llocs de treball que comporta, especialment als territoris menys productius i amb majors taxes de desocupació», sosté l'organització internacional.

L'automatització és una realitat en molts sectors, com el de l'automoció o gran part de la indústria agroalimentària. L'investigador Antonio David Masegosa calcula que la conducció autònoma s'implantarà a les ciutats entorn de l'any 2050 i que serà una opció «molt més segura que la dels humans».

Canvi de perfil

Els robots són ja imprescindibles a qualsevol fàbrica i ho seran més en el futur. Enfront de la idea de la robotització com una amenaça, experts en tecnologies defensen que la implantació del big data o anàlisi de dades i de la intel·ligència artificial no suposarà una pèrdua d'ocupacions, sinó més aviat un canvi en el perfil dels treballadors que requereixen les empreses. Així ho van exposar al Congrés de BigData celebrat a Valladolid, on van defensar l'avanç que suposarà la robotizació en la medicina, en la lluita contra el canvi climàtic o per combatre la pobresa al món.