Desconvocada la vaga de funcionaris

Els sindicats CCOO, UGT i USOC han decidit desconvocar la vaga dels empleats públics de la Generalitat prevista per demà, a la que estaven cridats uns 250.000 treballadors.

Sindicats i Govern han arribat a un acord d'última hora sobre la devolució de les pagues extra del 2013 i 2014, de manera que la Generalitat retornarà les pagues pendents en un termini de quatre anys, en lloc dels vuit anys inicialment previstos.

Segons han explicat a Efe fonts sindicals, en l'exercici 2019 s'abonarà el 40% de la paga extra del 2013, mentre que el 60% restant es percebria el 2020.

En aquest sentit, els sindicats asseguren que el Govern s'ha compromès a abonar el primer 10% de l'extra del 2013 en els dos primers mesos de 2019.

Quant a la paga del 2014, si no es pot percebre sencera el 2021, els sindicats tenen la garantia del Govern que cobraran un 55% de l'import aquell any i el restant 45% el 2022.

Després de diverses reunions maratonianes de mediació, les dues parts han aconseguit trobar aquest matí un punt de trobada.

Els sindicats aconsegueixen amb aquest acord un calendari de pagament de les extres més reduït que el facilitat inicialment pel Govern, mentre que l'executiu evita una nova jornada de protestes.

I és que la vaga convocada per demà entre el personal de la Generalitat amenaçava amb revifar el clima de protestes viscut a Catalunya durant l'última setmana de novembre, quan metges de primària i de la concertada, professors, investigadors, estudiants i bombers van coincidir a reclamar que es revertissin les retallades de la crisi.

En aquesta ocasió convocaven la vaga els sindicats UGT, CCOO i USOC, que no van participar en les protestes convocades a final de novembre, encara que era una incògnita el grau d'acollida que podia tenir aquesta nova vaga després de les protestes de final de novembre, que van tenir un seguiment majoritari.

El Govern havia ofert d'entrada abonar aquestes pagues en un termini de vuit anys, una proposta que va irritar els sindicats, que no entenien per què la Generalitat no havia abonat encara aquestes extres, a diferència d'altres administracions públiques.

L'executiu català al·legava que una disposició addicional inclosa en el Pressupost General de l'Estat impedia el Govern desbloquejar el pagament de les extres pendents, però al final el Govern ha fet un esforç per agilitar el calendari al màxim.

A aquesta vaga estaven convocats uns 250.000 treballadors de la Generalitat, entre ells professors o personal de l'Institut Català de la Salut (ICS) i dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).