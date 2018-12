La compravenda d'habitatges a Girona augmenta un 20% a l'octubre

La compravenda d'habitatges a Girona va augmentar un 20,1% a l'octubre, fins als 993 pisos, en relació amb el mateix mes de l'any passat, segons va informar l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la millor xifra en aquest mes des del 2007, quan es van concretar 1.120 operacions. Del total, 942 van ser habitatges lliures i 51 protegits, mentre que 149 corresponien a pisos nous i 844 de segona mà.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, l'increment va ser del 23,5%, fins als 7.258, el que representa la millor xifra des del 2007, quan se'n van produir 7.001. Del total, 6.656 habitatges el passat mes d'octubre eren lliures (91,7%), mentre que 602 eren de protecció oficial (8,3%), mentre que 1.034 eren nous (14,2%) i 6.224 de segona mà (85,8%). Respecte el mes anterior, la compravenda d'habitatges de Catalunya va ser un 12,8% superior, segons l'Institut Nacional d'Estadística.

Per demarcacions, la de Tarragona va liderar els creixements, amb un 31%, seguit de la de Barcelona, amb un 23,5% més; la de Girona (+20,1%) i la de Lleida (+12,2%). Pel que fa a la resta de l'Estat, l'increment va ser més moderat, del 15,8%, fins a les 43.536 operacions de compravenda.

A la demarcació de Barcelona, es van produir 4.930 operacions de compravenda, de les quals 4.452 eren habitatges lliures i 478 eren protegits, mentre que 706 eren nous i 4.224 de segona mà. Es tracta de la millor xifra en aquest mes des del 2010.

A la demarcació de Lleida, es van produir 312 operacions de compravenda, un 12,2% més respecte l'octubre de l'any passat i el segon millor registre des del 2008, quan aleshores se'n van registrar 465. Del total, 261 eren habitatges lliures i 51 protegits, mentre que 60 eren nous i 252 de segona mà.

Per últim, a la demarcació de Tarragona, es van vendre 1.023 habitatges, un 31% més, el territori que més creix a Catalunya i la segona millor xifra des del 2007 (1.199). Del total, 1.001 eren habitatges lliures i 22 protegits, mentre que 119 eren nous i 904 de segona mà.

A la resta de l'Estat, la compravenda de pisos va créixer un 15,8%, fins a les 43.536. D'aquestes, el 91% dels habitatges transmesos per compravenda a l'octubre són lliures i el 9% protegides, mentre que el 18,3% són noves i el 81,7% de segona mà. Per comunitats, on hi va haver el major augment va ser a la Regió de Múrcia, amb el 51,2%, seguit de Navarra (+41,3%) i La Rioja (+35,6%).