CaixaBank i Asprima renoven l'acord per finançar promotors

El director executiu de Banca d'Empreses de CaixaBank, Luis Cabanas, i el president de la Fundació Asprima, Juan Antonio Gómez-Pintado, van signar la renovació de l'acord de col·laboració entre totes dues entitats per continuar donant suport als promotors immobiliaris amb l'assessorament i el finançament de noves construccions de projectes residencials, van informar. Així, CaixaBank s'assegura la condició d'empresa col·laboradora exclusiva del sector bancari i financer en les diferents activitats i actes organitzats per Asprima, com el Encuentro de Financiación Inmobiliaria de Madrid, que se celebra anualment i que s'ha convertit en una de les cites claus per al sector.