Volkswagen encarrega a Seat la plataforma per fer un vehicle elèctric

El grup Volkswagen ha encarregat a Seat que desenvolupi una plataforma SMALL BEV per fabricar un vehicle elèctric de petites dimensions que pugui servir a qualsevol de les marques de conglomerat alemany. L'encàrrec, que es va fer durant la reunió del comitè d'empresa mundial de la setmana passada a Wolfsburg, no preveu la fabricació de la cadena de muntatge, només el seu desenvolupament els pròxims cinc anys, segons han precisat els sindicats CCOO i UGT. Aquest anunci se suma al projecte de col·laboració entre Volkswagen i Seat amb el grup xinès JAC per desenvolupar i produir en aquest país cotxes elèctrics pel seu mercat. El primer vehicle fruit d'aquest acord serà un SUV elèctric que es preveu arribi al mercat l'any vinent. Volkswagen va anunciar també que preveu invertir 44.000 milions d'euros per adaptar les seves plantes a Alemanya per desenvolupar nous vehicles elèctrics i bateries fins el 2023.