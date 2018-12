Catalunya, la comunitat més endeutada, amb 78.506 milions

Catalunya, Comunitat Valenciana i Andalusia es mantenen com les comunitats autònomes amb més deute en termes absoluts en el tercer trimestre de l'any, segons les dades del Banc d'Espanya. Amb 78.506 milions, Catalunya es manté en primera posició com a comunitat més endeutada, malgrat haver reduït en 17 milions el seu endeutament en els tres últims mesos. La segueixen en la classificació la Comunitat Valenciana (46.018 milions), Andalusia (34.300 milions) i Madrid (33.072 milions). Per contra, La Rioja (1.582 milions), Cantàbria (3.147 milions) i Navarra (3.757 milions) són les comunitats autònomes amb menys deute.

Si es contempla l'endeutament en relació amb el PIB autonòmic, les regions més endeutades són la Comunitat Valenciana (41,1%), Castella-la Manxa (35,8%) i Catalunya (34,2%) i les menys, Madrid (14,6%), el País Basc (14,7%) i les Canàries (15,2%).