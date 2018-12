Catalunya disposa de 1.424 polígons industrials que concentren 43.749 empreses

Catalunya disposa de 1.424 polígons que concentren un total de 43.749 empreses, la gran majoria dedicades a la indústria i en què predominen el sector metal·lúrgic, alimentari i d'automoció i la química, alhora que l'ús comercial, logístic i de serveis va en auge, segons dades del cens de polígons d'activitat econòmica elaborat pel Departament d'Empresa i Coneixement en col·laboració amb les quatre diputacions i els ajuntaments. Segons aquesta radiografia, el territori català concentra el 24% de les instal·lacions d'aquest tipus de l'Estat espanyol. Pel que fa als subministraments, el cens mostra que el 69% dels polígons disposen d'un punt d'accés a la fibra òptica, el que significa que més del 80% poden disposar d'aquest servei; mentre que el 70% tenen accés a gas, i el 90% tenen estació o subestació transformadora pròpia d'electricitat.

La directora general d'Indústria de la Generalitat, Matilde Villarroya, va presentar la plataforma informàtica que permet la recopilació de totes aquestes dades, una eina que va destacar que «serveix de base per definir actuacions que millorin la competitivitat dels mateixos polígons industrials». La directora també va explicar que «és un instrument clau per facilitar l'atracció d'inversions perquè les empreses que vulguin instal·lar-se podran conèixer què ofereix cada territori».

Aquesta informació es pot consultar en l'àmbit territorial, comarcal i municipal i permet accedir a les fitxes individuals de cadascun dels espais. Entre els principals resultats del cens, Villarroya va destacar que a cada polígon hi ha una mitjana de 36 empreses, amb una mitjana d'ocupabilitat del 72%; i les dimensions «relativament petites» d'aquestes instal·lacions, el 70% de les quals tenen menys de vint hectàrees de superfície bruta. Només el 8,7% dels polígons censats superen les cinquanta hectàrees.

En relació als usos, més del 90% permeten l'ús industrial però fruit de la transformació que s'està produint en aquests espais un 54% dels polígons permeten l'ús logístic i un 62% usos de serveis vinculats. Amb tot, la indústria continua sent l'activitat predominant als polígons, representant un 66% de les activitats econòmiques. L'altre terç es reparteix pràcticament per igual amb les activitats logístiques, comercials i de serveis. D'aquesta radiografia també se n'extreu que, dins del tipus d'activitats industrials, destaca el sector metal·lúrgic i de productes metàl·lics (20%), l'alimentari (14%), l'automoció (10%) així com químic i plàstic (10%).

Pel que fa als usos, la directora general d'Indústria va apostar per canviar les normatives urbanístiques «per donar cabuda a noves empreses i nous usos que es volen donar als polígons». En l'àmbit logístic, va plantejar que s'ampliï l'alçada als polígons, per beneficiar, entre altres, empreses de serveis a la producció o indústries 4.0, «un perfil d'ubicació que els polígons industrials no estan permetent». En la mateixa línia, el subdirector general de Política Industrial, Jordi Carbonell, va puntualitzar que empreses de logística intensiva, per optimitzar espai, requereixen alçades de fins a 20 metres, quan les permeses no superen els 12 metres.

Una altra conclusió extreta de les dades presentades és que els polígons d'activitat econòmica estan organitzant-se per tal d'oferir millors serveis als seus associats de manera addicional a aquells que ja es presten des de la part pública. En aquest sentit, Villarroya va explicar que el 39% de polígons tenen servei de recollida de residus, el 26% tenen depuradora pròpia per als seus tractaments, i el 9% tenen servei de seguretat i vigilància addicional.

El 69% dels polígons d'activitat econòmica disposen d'un punt d'accés a fibra òptica a l'entrada del polígon, d'acord amb la informació facilitada pels ajuntaments i validada per la Secretaria de Telecomunicacions, mitjançant consulta pública a les operadores d'aquest servei.