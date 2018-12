Dos projectes del Departament d'Agricultura són premiats per innovació i bones pràctiques

Dos projectes del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat han estat reconeguts amb els Premis Alfons Ortuño d'innovació i bones pràctiques a les administracions públiques catalanes. El primer dels projectes premiats fa referència a la «Traçabilitat GPS de la gestió de les dejeccions ramaderes en temps real» de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, que ha obtingut el reconeixement en la categoria d'Organització, processos i gestió econòmica. L'altre projecte guanyador ha estat el «Subministrament de dades gràfiques de les explotacions agràries de Catalunya», de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en la categoria de Serveis finalistes.

Amb el primer dels projectes mencionats, el Departament d'Agricultura vol millorar el control de la gestió de la fertilització, mitjançant la traçabilitat en les aplicacions i/o transports de dejeccions (fems, purins i gallinasses) a llarga distància. La tramesa ha d'incloure informació sobre l'origen, el destí i les característiques de les dejeccions. Aquestes dades ja es registraven als llibres, però, a partir del 19 de març de 2018, els ramaders les han d'enviar en temps real al DARP.

Els ramaders de Catalunya hauran de donar-se d'alta al sistema sol·licitant el «Codi GPS» i després contractar el «servei de traçabilitat» que empreses de software poden instal·lar en els seus equips i que s'han posat a punt amb els requeriments que ha establert el DARP. Actualment, hi ha aproximadament 2.300 ramaders donats d'alta, principalment de porcí, però també de boví i aviram. Al futur decret de dejeccions, s'augmenten les casuístiques en què serà obligatòria la traçabilitat GPS en temps real i s'ha arribat a un acord amb l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) per tal d'utilitzar aquest tipus de traçabilitat.

El segon dels projectes premiats permet relacionar les diferents eines i bases de dades que des de 2005 es posen a disposició dels agricultors i ramaders de Catalunya per a la millora d'interoperabilitat amb el DARP pel que fa a l'accés als ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) i per a la gestió de les explotacions agràries. Les dades obertes tenen un gran valor potencial i són essencials per a la transparència de les administracions públiques, l'eficiència i la igualtat d'oportunitats, tenint en compte que el DARP és l'únic organisme pagador europeu que actualment facilita l'accés lliure i gratuït a totes aquestes dades.



Premis Alfons Ortuño

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) va crear l'any 2012 els Premis Alfons Ortuño amb l'objectiu de reconèixer honoríficament les actuacions d'innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes. Aquests guardons no tenen dotació econòmica i s'atorguen bianualment. Els premis també tenen la voluntat de reconèixer la trajectòria, l'obra i la manera de fer de la persona que els dona nom: Alfons Ortuño.