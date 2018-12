La falta de pluges a l´estiu fa caure la producció d´Oli de l´Empordà un 25%

El clima sec i amb poques pluges de l'estiu ha fet caure la producció d'Oli de l'Empordà. En concret, aquest any la DOP calcula que tancarà l'any amb un total de 300.000 litres, el que suposa un 25% menys que l'any passat. De fet, el 2017 va ser un "bon any" pel que fa a nombre de litres malgrat que també va ser més sec que altres collites. Des de la DOP, però, posen l'accent en la "bona qualitat" de l'oli d'aquest 2018 i també la "bona acollida" que ha tingut el producte entre els consumidors que cada vegada més aposten per un producte de quilòmetre zero. El president de la denominació d'origen Oli de l'Empordà, Simon Casanovas, destaca que la qualitat és "extraordinària" perquè l'oliva és més madura.

Tot plegat en la presentació que s'ha fet de l'Oli Empordà a la Plaça del Lleó e Girona i en la que hi ha assistit entre d'altres, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, o el xef gironí, Joan Roca. Els que s'han acostat a la presentació han pogut degustar diferents propostes d'una desena de productors locals. A més, també han participat en una donació solidària d'oli que s'ha fet al Banc dels Aliments, que rebrà 100 litres d'aquest producte per repartir entre les famílies que ho necessitin.

L'oli d'oliva verge extra protegit amb la DOP Oli de l'Empordà s'elabora a partir d'oliveres inscrites en el registre corresponent de les varietats autòctones Argudell, Curivell, Llei de Cadaqués i la varietat tradicional arbequina. Es considera com a varietats principals l'Argudell, que aporta la personalitat sensorial, i que hi és present en un percentatge mínim d'oli del 51% de la composició varietal.

La zona de producció comprèn els terrenys situats en els municipis de les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, principalment, i alguns municipis limítrofs de les comarques del Gironès (Flaçà, Llagostera, Madremanya, Sant Jordi Desvalls, i Viladasens), i el Gironès (Crespià, Esponellà i Vilademuls).



Any del xuixo



Aquest any també s'ha volgut donar protagonista a un dolç típic de Girona i en el que l'oli hi té un paper essencial, el xuixo. Aprofitant el centenari d'aquest pastisset de crema que es fregeix en oli d'oliva, els organitzadors han aprofitat per repartir-ne entre els assistents a l'acte.

La presentació ha comptat amb el crític gastronòmic Xavier Garcia-Arbós, comissari de l'Any del Xuixo. La presentació ha acabat amb la música de Neus Mar i Emilio Sánchez que han interpretat una havanera.