El futur del mapa bancari

Cada dia hi ha menys oficines bancàries a Espanya. Això no és simplement una impressió, ja que, des que va començar la crisi, cada dia s'han tancat una mitjana de sis sucursals, de manera que, de les 46.000 que va arribar a haver-hi al nostre país el 2008 s'ha passat a menys de 28.000 , i és previsible que la xifra continuï baixant. Això suposa, a més, que gairebé la meitat dels municipis espanyols no posseeixin cap sucursal, situació que afecta més d'un milió de persones. D'aquesta manera, l'exclusió financera és un fet per a molts ciutadans, encara que afortunadament, hi ha alternatives interessants. Hi ha diverses raons per les quals s'estan tancant oficines, entre les quals podem citar:

- L'elevada xifra que es va assolir en l'auge de la bombolla immobiliària era desmesurada: no només hi havia una o més oficines a cada població amb un mínim de grandària, sinó que a les ciutats hi havia gairebé una a cada cantonada. D'aquesta manera, es va aconseguir la xifra d'una sucursal per cada 1.000 habitants, una densitat molt superior a la d'altres països del nostre entorn. Encara avui dia, la mitjana a Espanya és de 1.690 habitants per sucursal, molt per sobre de la mitjana europea, que se situa en 2.278. Només per igualar la mitjana europea caldria tancar més de 7.000 oficines, per deixar el nombre en unes 20.000.

- El procés de concentració bancària que s'està vivint a Espanya i a Europa, (que possiblement no ha finalitzat), provoca també una lògica reducció, per la proximitat d'algunes sucursals que abans eren competència, però que ara pertanyen al mateix grup.

- Les noves tendències financeres: no només estan en auge les «fintech», sinó que la banca electrònica es va imposant. Els diners electrònics superen el paper moneda, tant a Espanya com a Europa.

Després de veure aquestes xifres, es podria pensar que, en el futur, no hi haurà bancs. Probablement, aquesta és una conclusió una mica exagerada, no s'arribarà a això, però sí que canviarà enormement el model bancari, tal i com el coneixem. Abans el normal era visitar la sucursal per a diverses gestions, però avui dia, s'imposa la immediatesa: no volem perdre temps i utilitzem la banca en línia. A més, en el futur augmentarà enormement el pagament a través del telèfon.