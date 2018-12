El govern amplia la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer de tres a cinc anys

El Consell de Ministres va aprovar un decret-llei de mesures «urgents» en matèria d'habitatge. Destaca la decisió d'augmentar la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer de 3 a 5 anys, que suposa retornar a la situació d'abans del 2013 modificada per l'executiu de Mariano Rajoy. També es limita les garanties que es poden demanar com a fiança (seran dues mensualitats com a màxim). Entre les mesures, però, el govern espanyol no posa cap límit als preus de lloguer. El decret també limita els pisos turístics i recull que si hi ha acord de 3/5 parts dels propietaris de la comunitat es podrà «condicionar o limitar» l'activitat turística. El ministre de Foment, José Luís Ábalos, va dir que volen protegir els llogaters i intentar reduir els desnonaments. «Volem acabar amb un drama que afecta especialment els més joves», va dir.

El govern va aprovar per decret llei un conjunt de mesures, moltes de les quals ja s'havien anunciat després del pacte amb Podem per als pressupostos del 2019. El ministre de Foment va destacar que volen actuar per reduir els desnonaments i permetre que l'accés al lloguer tingui més garanties i facilitats, especialment després de l'apujada de preus i la falta d'oferta en les grans ciutats.

Ábalos va qualificar de «drama» la situació i va dir que, especialment, la pateixen els joves que si volen marxar de casa acaben vivint «en una habitació que paguen a preus abusius». També va destacar que, segons les dades del CGPJ del tercer trimestres, el 65% dels desnonaments executats són per impagament del lloguer. Per tot això, va justificar «l'absoluta necessitat i urgència» d'aprovar aquestes mesures per decret. En tractar-se d'un decret llei, però, caldrà que després s'aprovin al Congrés per poder-les desplegar.

Ampliació de la pròrroga fins als 5 anys

Destaca la mesura d'ampliar novament la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer de 3 anys a 5 anys, retornant a la situació anterior al 2013. També s'amplia l'anomenada pròrroga tàcita d'1 a 3 anys.

Per tal de protegir els llogaters, el decret també recull que el propietari pagarà les despeses de la gestió immobiliària i de formalització del contracte al propietari (si és persona jurídica). També s'acoten les condicions que un propietari pot posar a l'hora de llogar un habitatge, ja que fins ara eren il·limitades. Com a molt, es podrà exigir dues mensualitats.



Condicions als pisos turístics

Entre els acords inclosos en el decret llei destaca també que la possibilitat que si 3/5 parts dels propietaris d'una comunitat es posen d'acord puguin «limitar o condicionar» els habitatges turístiques que hi hagi.

El PP creu que el Govern «podemitza» la seva política d'habitatge en intervenir al mercat del lloguer amb el decret llei de mesures que considera «un pegat, no una solució».

«No compartim l'intervencionisme en cap qüestió, i tampoc en matèria d'habitatge», va criticar la diputada «popular» Belén Hoyo, qui va limitar, fins ara, les polítiques d'habitatge del Govern a continuar amb el Pla Estatal 2018-2021 impulsat per l'exministre Íñigo de la Serna i «podemitzar les seves polítiques».