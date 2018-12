L'oli novell de l'Empordà es presenta amb una jornada al cor de la ciutat de Girona

Avui arriba la presentació de la nova collita per part de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Oli de l'Empordà al cor de Girona, concretament al Mercat del Lleó. Segons el programa establert pels organitzadors, durant tot el matí s'instal·larà a l'exterior del mercat un espai per donar a conèixer l'oli nou de l'Empordà on es podrà tastar i adquirir. Les persones que s'hi apropin podran participar en una acció solidària que permetrà a la DOP donar cent litres d'oli al Banc dels Aliments. El president de la DOP Oli de l'Empordà, Simon Casanovas, confessa que «la collita de l'any passat va ser més abundant que la d'enguany. L'oliva de l'any passat va madurar molt més ràpid, però l'oliva d'enguany, que ha madurat més lentament, produirà un oli més intens amb unes aromes excepcionals».

La presentació de l'oli nou de l'Empordà té lloc aquest matí a un espai habilitat a l'exterior del Mercat del Lleó, concretament de deu a dues del migdia. En aquest punt, es podrà provar i adquirir l'oli nou directament dels productors de la DOP Empordà: Empordàlia, Masetplana, trull Ylla, Serraferran, Mas Auró i Celler Cooperatiu d'Espolla. Segons Simon Casanovas, «l'objectiu és donar a conèixer l'oli nou DO Empordà a Girona». La DOP col·labora amb el col·lectiu Girona Bons Fogons, format pels restaurants La Riera de Sant Martí Vell, El Celler de Can Roca, EGG Gastronomia, Novara Hotels, Duc de l'Obac, La Banyeta, Massana, Divinum, Occi i Umai. Segons un comunicat emès per la DOP Oli Empordà, durant el mes de desembre es podrà degustar l'oli novell a aquests establiments, no només de forma directa sinó indirectament a partir de plats especials elaborats amb aquest producte. Es podria dir que els protagonistes de la jornada són en primer lloc l'oli novell de l'Empordà i, en segon lloc, el xuixo en motiu de celebració del centenari d'aquest aliment estrella de Girona. Per animar l'esdeveniment, a les onze del matí la cantant Neus Mar acompanyada amb la guitarra d'Emilio Sánchez, interpretaran temes dels darrers discs d'havaneres en clau femenina que ha publicat l'artista de Palafrugell.



Balanç de la collita d'enguany

Simon Casanovas apunta que «la collita d'olives d'enguany de l'Empordà serà petita perquè climàticament ha estat un any estrany, amb pluges intenses a la primavera i a la tardor. A causa d'un estiu sec i llarg, l'oliva ha endarrerit la seva maduració i ha patit molta assecada, fent que la producció final sigui entre normal i petita. El fet que la maduració sigui més llarga, provocarà que la qualitat de l'oli sigui molt alta, per tant, esperem una qualitat d'oli molt gran per a la collita 2018-2019». La collita anterior, dels anys 2017-2018, «va ser de les collites més grans dels últims anys i d'una qualitat bona també», afirma Casanovas, subratllant que «l'oli d'aquesta collita ja fa temps que s'ha esgotat». El president explica que es van obrir els trulls o molins d'oli a finals d'octubre per treballar les varietats primerenques, però la collita plena es dona entre novembre i sobretot a primers de desembre, amb la hipòtesi que s'allargui fins ben entrat el gener. Segons Casanovas, l'oliva principal és la varietat Argudell, que prové dels camps d'oliveres del Baix Empordà i també de les comarques de La Selva i del Gironès que toquen amb els «empordans».