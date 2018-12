el principi de peter i el de dilbert

El Principi de Peter diu que «en una jerarquia, tot empleat tendeix a ascendir fins al seu nivell d'incompetència». Les conclusions de Laurence J. Peter derivades del desenvolupament del seu principi són les següents:

1) Amb el temps, els llocs de treball tendeixen a ser ocupats per empleats que es mostrin incompetents per exercir les seves obligacions.

2) En una organització jeràrquica, la feina la fan aquells empleats que encara no han arribat al seu nivell d'incompetència.

Explicat de manera senzilla, vol dir que tot empleat que faci bé la seva feina serà ascendit a un lloc de més responsabilitat. Si en aquest nou lloc també realitza bé la seva tasca tornarà a ser promocionat i així successivament fins que arribi a un càrrec per al qual no estigui preparat.



Com es pot reconèixer?

És difícil generalitzar, però en aquests casos l'individu acostuma a fer esforços reals per estar ocupat, per exemple, tenint la taula molt plena de papers, organitzant temes que ja estan organitzats i, sobretot, no prenent mai cap decisió.



Com es pot evitar o intentar reduir?

Ens hem d'assegurar que el treballador vol l'ascens. No tothom vol assumir més responsabilitat, diferents horaris i tasques més difícils. Promocionar algú suposa fer-li abandonar la seva zona de confort, i el futur nou cap ha de sentir-se fort per assumir el càrrec.

S'ha de tenir en compte que no sempre el millor treballador és el millor gestor. Hi ha el risc de perdre un bon empleat i guanyar un mal cap.

S'han d'establir plans de carrera per ocupar els llocs de responsabilitat, de manera que aquest tipus de decisions no s'hagin de prendre amb urgència en cap cas. La formació és bàsica per poder assumir amb èxit nous reptes.

Cal aclarir que la decisió no serà definitiva, ja que si no es compleixen les expectatives per alguna de les dues parts, la persona haurà d'abandonar les seves noves responsabilitats.

El Principi de Dilbert és una variació del Principi de Peter. Aquest sosté que els empleats incompetents són ascendits intencionadament per evitar que produeixin danys (cosa que, com el Principi de Peter, no farà cap gràcia a més d'un). Però malgrat que sembli irracional, el Principi de Dilbert té el seu fonament. Segons el seu autor, els ascensos es donarien perquè els llocs superiors tenen realment molt poca rellevància en la producció de l'empresa, i la major part de la feina realment productiva la fan persones dels llocs baixos de l'escala. Per tant, promocionar a càrrecs superiors les persones menys productives, faria que deixessin de ser una nosa per als treballadors que sí que ofereixen un bon rendiment i són els que realment tiren endavant l'empresa.