La saviesa de les dades que jubila els veterans

Un dataista és algú que, per a la presa de decisions confia més en les macrodades i en els algorismes computacionals que en el coneixement i saviesa humans, segons l'historiador de moda Yuval Noah Harari. «Les empreses abans confiaven en la saviesa del més veterà i quan marxava o es jubilava perdien el seu coneixement. Ara poden confiar en les dades», argumenta Carles Morales, un dels dos fundadors de Maichinery. L'enginyer nascut a Anglès fa 26 anys i el seu soci Massimo Angellini, que viu a Granollers, van impulsar la seva empresa fa més d'un any i ja ha rebut el reconeixement en forma de premi i que aviat esperen tenir també el suport econòmic de la Generalitat a través del programa Acció.

El projecte Maichinery, d'Angelini i Morales, és una enginyeria que ofereix a les indústries solucions per millorar el seu procés productiu recollint, estudiant i analitzant les seves dades per dissenyar i implementar solucions a mida. «Les màquines aprenen a ser més eficients», resumeix.

Es va posar en marxa el gener de 2018 quan es va inscriure al programa Explorer «Joves amb idees» –l'evolució de l'abans anomenat Santander Yuzz– a Cerdanyola. La proposta, dirigida a joves d'entre 18 a 31 anys, pretén potenciar el talent i la capacitat innovadora dels joves de tot l'Estat Espanyol.

Al mes d'abril es van constituir com a empresa i ara el seu objectiu és anar creixent a poc a poc i convertir-se, a mitjà termini, en un referent en innovació i enginyeria.

Com a guanyadors del premi local d'Explorer van gaudir d'un viatge a Silicon Valley, juntament amb altres emprenedores i emprenedors de l'Estat per conèixer importants empreses tecnològiques i innovadores ubicades a aquell indret. Morales explica que aquest viatge ha servit per entrar en contacte amb tot el món de les grans indústries tecnològiques, però també per conèixer inversors que podrien estar interessats a ajudar-los a créixer.

Malgrat això ara mateix estan centrats a concloure el seu primer producte i «créixer verticalment». El seu primer camp de treball és l'estalvi energètic. La intel·ligència artificial permet que el sistema aprengui a optimitzar l'energia, el que abarateix la despesa de manera important. «Molta gent està centrada a utilitzar les dades per vendre més coneixent comportaments dels consumidors, nosaltres volem fer guanyar més coneixent els comportaments interns i fent processos que estalvien», assegura Morales.

Maichinery va néixer de la il·lusió de dos estudiants d'enginyeria: un, més vinculat a la gestió de dades, i l'altre, treballant dins de la fàbrica. El 2014 es van conèixer en un màster d'Intel·ligència Artificial a Barcelona, on eren els dos «estranys». «Gairebé tothom allà era informàtic o tenia relació amb l'enginyeria informàtica», explica Morales.



Una empresa sense competidors

Malgrat seguir treballant en els seus projectes, van anar traçant el camí cap a allò que volien: crear una empresa pionera que ara mateix no té competidors. «Sabem que és un risc perquè som els primers, però també sabem que creixerem de mica en mica i amb seny».

L'empresa, ara per ara, és rendible tot i que la facturació és baixa, però confien que amb l'ajuda de la Generalitat podran contractar un parell de persones en un curt termini de temps per poder fer el seu primer gran salt. L'objectiu és anar incorporant progressivament línies de treball que permetin vendre llicències de productes. «El nostre model és Intel. Si competim en fer ordinadors, sortiran milers de competidors i nosaltres volem especialitzar-nos», afirma Morales. La seva viabilitat no està en dubte. Al contrari, hi ha diversos inversors que s'han interessat per entrar a l'empresa. «Sabem que anirà bé, i volem poder triar quan entren els inversors», remata Carles Morales, amb la seguretat de qui té totes les dades.