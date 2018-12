Sis de cada deu espanyols que compren en línia ja ho fan mitjançant el telèfon mòbil

Sis de cada deu espanyols que compren en línia ja ho fan a través dels seus dispositius mòbils, fet que suposa un augment de set punts percentuals respecte el 2017 i de 38 punts percentuals en els últims quatre anys, en passar del 25% el 2014 al 63% aquest any. L'oci, amb un 53% de compradors, el turisme, amb un 46%, i moda, amb un 45% de compradors, són els sectors de referència pel que fa a la compra a través de dispositius mòbils ( smartphone i tauleta) el 2018, segons un estudi de Cetelem España.

Pel que fa al desemborsament en les compres a través d'Internet, els ciutadans enquestats han gastat una mitjana de 1.903 euros, fet que suposa un lleuger descens del 3% respecte allò gastat l'any anterior (1.954 euros). No obstant això, la despesa total en compres en línia segueix a l'alça a causa de la incorporació de nous consumidors a tots els sectors analitzats, de manera que, segons l'anàlisi, hi ha més compres però amb un import mitjà lleugerament inferior.

Els aspectes més positius de la compra en línia són, igual que l'any anterior, el fet de poder realitzar la compra des de casa (61%), comprar a qualsevol hora del dia (39%), i evitar els desplaçaments (28%).

Així mateix, com a dada complementària, el 77% dels enquestats fa referència a la rapidesa com el factor més positiu a l'hora de realitzar les seves compres a través del dispositiu mòbil, mentre que el fet de poder comprar a qualsevol hora és també un clar avantatge per al 67% dels usuaris enquestats.

Per altra banda, el 10% dels enquestats per l'Observatori Cetelem declara haver finançat alguna de les compres que ha realitzat per internet, un punt percentual més que el 2017 i amb un import mitjà finançat de 1.277 euros, un 2% més que l'any passat.

Pel que fa a la franja d'edat que més opta per finançar les compres en línia, destaca la forquilla dels 25 als 34 anys, amb un 12% de mencions, i 1.443 euros finançats (un 13% més que la mitjana). Pel que fa als productes més finançats per aquells que declaren haver utilitzat aquest mitjà de pagament, destaquen els electrodomèstics (55%); els dispositius mòbils (43%), i els mobles i complements (33%).

Respecte el Top 5 de productes més comprats en línia en els últims 12 mesos el configuren: productes d'oci (entrades, llibres, música) amb un 74% de mencions (2 punts més que 2017); viatges i turisme, amb un 73% (un punt més que el 2017); i moda amb un 66% davant del 64% l'any anterior. Els dispositius mòbils amb un 64% de mencions es posicionen en quart lloc amb un increment de quatre punts, tancant el top 5 el sector del calçat i complements amb un 62%.